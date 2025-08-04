Возвращение в Украину с просроченным Шляхом - чего ждать

Проверка на границе. Фото: PMG.ua

Если водитель, который выехал из Украины по системе "Шлях", просрочил срок возвращения из-за границы, санкции будут касаться предприятия, где работает этот гражданин. Самому гражданину ничего не грозит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд по системе "Шлях"

Во время действия военного положения выезд из Украины был закрыт для всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но часть граждан имела возможность пересечь государственную границу по системе "Шлях", то есть для временного пребывания в других странах, в частности, как водитель предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность по международным перевозкам грузов и пассажиров.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что его ждет, если он вернется в Украину, просрочив срок пребывания за рубежом, куда человек выехал по системе "Шлях".

Кого и как накажут за просроченное возвращение в Украину

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что санкции будут касаться прежде всего предприятия, где работает такой человек.

"В случае превышения сроков пребывания лиц за рубежом, установленных этим пунктом, Укртрансбезопасность может прекратить доступ соответствующего лицензиата к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца", — подчеркнул юрист.

Наказания для водителя, отметил Айвазян, за просроченный возврат не существует.

"Что касается ответственности именно водителя, то такая ответственность законодательством не определена", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кого перестали выпускать за границу по системе "Шлях".

Добавим, мы сообщали о том, чтоСМИ назвали количество уклонистов, которые сбежали за границу через систему "Шлях".