Відстрочка по догляду за людьми з інвалідністю - дохід людей, які потребують опіки - чи впливає це на відстрочку

Чоловік з батьком-пенсіонером. Фото: Freepik

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо має на утриманні батьків з інвалідністю чи таких, які досягли 60-річного віку. Але якщо батьки мають дохід, який перевищує прожитковий мінімум — відстрочка від мобілізації не надається, бо вони теоретично можуть утримувати самих себе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Відстрочка для догляду за близькими

Під час процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку за сімейними обставинами.

Зокрема, це стосується догляду близьких родичів з інвалідністю. Але у таких випадках важливу роль відіграє фінансове забезпечення цих родичів.

Коли відстрочка не надається

Так, відповідаючи на питання громадянина, який поцікавився, чи є його інвалідність ІІ ступеню, за умови загального доходу, який перевищує прожитковий мінімум, підставою для відстрочки від мобілізації його сину, Євген Середницький нагадав пункт 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де зазначається, що відстрочка від призову надається, якщо призовник:

самостійно утримує своїх батьків або одного з них, якщо ті визнані особами з інвалідністю або досягли 60 років;

батьки не здатні самостійно себе забезпечувати.

"Оскільки ваша пенсія і пенсія вашої дружини перевищують прожитковий мінімум, це свідчить про те, що ви обидва здатні самостійно себе забезпечувати. Таким чином, ваша ситуація не підпадає під дію зазначеного пункту", — пояснив юрист.