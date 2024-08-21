Відстрочка по догляду за людьми з інвалідністю - дохід людей, які потребують опіки - чи впливає це на відстрочку

Прожитковий мінімум пенсіонерів — коли він анулює відстрочку від мобілізації
Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо має на утриманні батьків з інвалідністю чи таких, які досягли 60-річного віку. Але якщо батьки мають дохід, який перевищує прожитковий мінімум — відстрочка від мобілізації не надається, бо вони теоретично можуть утримувати самих себе.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.
Відстрочка для догляду за близькими
Під час процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку за сімейними обставинами.
Зокрема, це стосується догляду близьких родичів з інвалідністю. Але у таких випадках важливу роль відіграє фінансове забезпечення цих родичів.
Коли відстрочка не надається
Так, відповідаючи на питання громадянина, який поцікавився, чи є його інвалідність ІІ ступеню, за умови загального доходу, який перевищує прожитковий мінімум, підставою для відстрочки від мобілізації його сину, Євген Середницький нагадав пункт 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де зазначається, що відстрочка від призову надається, якщо призовник:
- самостійно утримує своїх батьків або одного з них, якщо ті визнані особами з інвалідністю або досягли 60 років;
- батьки не здатні самостійно себе забезпечувати.
"Оскільки ваша пенсія і пенсія вашої дружини перевищують прожитковий мінімум, це свідчить про те, що ви обидва здатні самостійно себе забезпечувати. Таким чином, ваша ситуація не підпадає під дію зазначеного пункту", — пояснив юрист.
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