Отсрочка по уходу за людьми с инвалидностью - доход людей, нуждающихся в опеке - влияет ли это на отсрочку

Мужчина с отцом-пенсионером. Фото: Freepik

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если имеет на иждивении родителей с инвалидностью или достигших 60-летнего возраста. Но если родители имеют доход, превышающий прожиточный минимум, отсрочка от мобилизации не предоставляется, потому что они теоретически могут удерживать самих себя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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Отсрочка по уходу за близкими

Во время процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

В частности, это касается ухода за близкими родственниками с инвалидностью. Но в таких случаях немаловажную роль играет финансовое обеспечение этих родственников.

Когда отсрочка не предоставляется

Так, отвечая на вопрос гражданина, который поинтересовался, есть ли его инвалидность ІІ степени, при условии общего дохода, превышающего прожиточный минимум, основанием для отсрочки от мобилизации его сыну, Евгений Середницкий напомнил пункт 13 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке" и мобилизацию", где указывается, что отсрочка от призыва предоставляется, если призывник:

самостоятельно удерживает своих родителей или одного из них, если те признаны лицами с инвалидностью или достигли 60 лет;

родители не способны самостоятельно себя обеспечивать.

"Поскольку ваша пенсия и пенсия вашей жены превышают прожиточный минимум, это свидетельствует о том, что вы оба способны самостоятельно себя обеспечивать. Таким образом ваша ситуация не подпадает под действие указанного пункта", — пояснил юрист.