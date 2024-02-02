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Путіну пропонують підвищити вік призову українцям з паспортом РФ

2 лютого 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
У РФ пропонують підвищити призивний вік українцям, які отримали її паспорт
Мобілізовані російські військові біля військкомату. Фото: АР
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

У Росії хочуть підвищити призовний вік чоловіків, які нещодавно отримали громадянство цієї країни. Якщо раніше в РФ мобілізували громадян окупованих територій України, яким до 30 років, то зараз пропонується збільшити вік, до якого можуть призивати людей, до 50 років.

Відповідний законопроєкт винесли на розгляд на сайті російського парламенту.

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Що пропонують у Держдумі

У пояснювальному листі вказано, що сьогодні громадяни України, які нещодавно отримали російський паспорт, не хочуть ставати на військовий облік або спеціально чекають, доки перейдуть у максимальний призовний вік, і тільки потім отримують паспорт РФ.

Вказано, що цей законопроєкт вже внесли на розгляд у Державну думу Російської Федерації. Одним з авторів цього проєкту виступають депутати партії "Єдина Росія", зокрема, колишній голова уряду "ДНР" Олександр Бородай.

У Держдумі виступили проти збільшення призовного віку

Пізніше стало відомо, що у російській Держдумі виступили проти збільшення призовного віку чоловіків, які нещодавно отримали паспорт цієї країни. За словами спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, це питання наразі не опрацьовано.

Вячеслав Володин
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Фото: BBC

Він вважає, що перш, ніж публічно виносити цей законопроєкт, його потрібно спочатку обговорити. Тому авторам запропонують відкликати цю ініціативу.

"Питання не опрацьоване. Такі теми, перш ніж вносити до публічної площини, необхідно всебічно обговорювати. Авторам буде запропоновано відкликати законодавчу ініціативу", — заявив спикер Держуми Росії. 

Путін роздає російські паспорти українцям, які вступили до ВС РФ

Президент Росії Володимир Путін нещодавно підписав указ, в якому наголосив на прийомі в громадянство українців, які підписали контракт зі Збройними силами його країни. Зокрема, це стосується і членів їхніх сімей.

Нагадаємо, ми писали про те, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни хочуть провести примусову мобілізацію. 

Раніше ми розповідали про те, що російські військові вербують хлопців з Білорусі стати офіцерами. 

Також ми повідомляли про те, скільки росгвардійців перебуває зараз на тимчасово окупованих територіях України.

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