В РФ предлагают повысить призывной возраст украинцам, которые получили ее паспорт

Мобилизированные российские военные возле военкомата. Фото: АР

В России хотят повысить призывной возраст мужчин, которые недавно получили гражданство этой страны. Если раньше в РФ мобилизовали граждан оккупированных территорий Украины до 30 лет, то сейчас предлагается увеличить возраст, к которому могут призывать людей, до 50 лет.

Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение на сайте российского парламента.

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В объяснительном письме указано, что сегодня граждане Украины, которые недавно получили российский паспорт, не хотят становиться на военный учет или специально ждут, пока перейдут в максимальный призывной возраст, и только потом получают паспорт РФ.

Указано, что этот законопроект уже был внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Одним из авторов этого проекта выступают депутаты партии "Единая Россия", в частности, бывший глава правительства "ДНР" Александр Бородай.

В Госдуме выступили против увеличения призывного возраста

Позже стало известно, что в российской Госдуме выступили против увеличения призывного возраста мужчин, недавно получивших паспорт этой страны. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот вопрос пока не проработан.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: BBC

Он считает, что прежде, чем публично выносить этот законопроект, его нужно сначала обсудить. Поэтому авторам предложат отозвать эту инициативу.

"Вопрос не обработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил спикер Госумы России.

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Президент России Владимир Путин недавно подписал указ, в котором отметил прием в гражданство украинцев, подписавших контракт с Вооруженными силами его страны. В частности, это касается и членов их семей.

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