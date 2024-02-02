В РФ предлагают повысить призывной возраст украинцам, которые получили ее паспорт

Путину предлагают повысить возраст призыва украинцам с паспортом РФ
В России хотят повысить призывной возраст мужчин, которые недавно получили гражданство этой страны. Если раньше в РФ мобилизовали граждан оккупированных территорий Украины до 30 лет, то сейчас предлагается увеличить возраст, к которому могут призывать людей, до 50 лет.
Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение на сайте российского парламента.
Что предлагают в Госдуме
В объяснительном письме указано, что сегодня граждане Украины, которые недавно получили российский паспорт, не хотят становиться на военный учет или специально ждут, пока перейдут в максимальный призывной возраст, и только потом получают паспорт РФ.
Указано, что этот законопроект уже был внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Одним из авторов этого проекта выступают депутаты партии "Единая Россия", в частности, бывший глава правительства "ДНР" Александр Бородай.
В Госдуме выступили против увеличения призывного возраста
Позже стало известно, что в российской Госдуме выступили против увеличения призывного возраста мужчин, недавно получивших паспорт этой страны. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот вопрос пока не проработан.
Он считает, что прежде, чем публично выносить этот законопроект, его нужно сначала обсудить. Поэтому авторам предложат отозвать эту инициативу.
"Вопрос не обработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил спикер Госумы России.
Путин раздает российские паспорта украинцам, вступившим в ВС РФ
Президент России Владимир Путин недавно подписал указ, в котором отметил прием в гражданство украинцев, подписавших контракт с Вооруженными силами его страны. В частности, это касается и членов их семей.
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