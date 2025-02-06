Відпустка для військових щонайменше 10 днів на рік — Рада готує закон

Військовий на вокзалі. Ілюстративне фото: Армія Inform

Верховна Рада України планує гарантувати військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, щонайменше 10 днів відпустки на рік. Відповідний законопроєкт вже підтримав оборонний комітет парламенту.

Про це розповів народний депутат та член комітету Федір Веніславський під час брифінгу.

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Відпустки для військових

За словами нардепа, на робочій нараді з представниками Міноборони та Генштабу йшлося про те, як забезпечити можливість відпочинку військовослужбовцям, які виконують бойові завдання.

"А саме запровадити обов'язковість відпусток, додаткові відпустки передбачити. І над цим ми працюємо", — сказав Веніславський.

Як відомо, закон про мобілізацію, який почав діяти у травні 20024 року, передбачає надання основної щорічної відпустки частинами протягом календарного року, а головна безперервна частина становить щонайменше 15 днів.

Нагадаємо, всі військові можуть отримати грошову допомогу на оздоровлення після використання щорічної відпустки.

А під час звільнення зі служби воїн має право на грошову компенсацію відпустки, яку не встиг використати.