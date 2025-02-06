Отпуск для военных не менее 10 дней в году - Рада готовит закон

Военный на вокзале. Иллюстративное фото: Армія Inform

Верховная Рада Украины планирует гарантировать военнослужащим, выполняющим боевые задачи, не менее 10 дней отпуска в год. Соответствующий законопроект уже поддержал оборонный комитет парламента.

Об этом рассказал народный депутат и член комитета Федор Вениславский во время брифинга.

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Отпуска для военных

По словам нардепа, на рабочем заседании с представителями Минобороны и Генштаба речь шла о том, как обеспечить возможность отдыха военнослужащим, которые выполняют боевые задачи.

"А именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. И над этим мы работаем", — сказал Вениславский.

Как известно, закон о мобилизации, который начал действовать в мае 20024 года, предусматривает предоставление основного ежегодного отпуска частями в течение календарного года, а главная непрерывная часть составляет не менее 15 дней.

Напомним, все военные могут получить денежную помощь на оздоровление после использования ежегодного отпуска.

А при увольнении со службы воин имеет право на денежную компенсацию отпуска, который не успел использовать.