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Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

29 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для родичів зниклих та загиблих військових — новий закон
Українські військовослужбовці. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Український парламент ухвалив законопроєкт №12104, який уточнює підстави для надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаним чоловікам і жінкам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Крім того, окреслили, за яких умов та як довго зберігатиметься за людиною статус безвісти зниклої.

Про  це народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Хто з родичів матиме відстрочку у разі гибелі чи зникнення родича на війні

До таких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, а також рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат і сестра.

Проєкт закону вносить зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Уточнюється, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають особи, чиї близькі родичі:

  • загинули;
  • зникли безвісти під час бойових дій;
  • визнані зниклими безвісти за особливих обставин або безвісно відсутні.

Крім того,прийнято законопроєкт №11531. Він забезпечує рівні права та можливості військових нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри 

Що означає статус "зниклий безвісти за особливих обставин"

Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", особа набуває цього статусу з моменту внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, після подачі відповідної заяви.

Статус "зниклий безвісти за особливих обставин" зберігається до завершення розшуку. У цей час родичі мають право звертатися до суду для визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою відповідно до законодавства.

Юридичні нюанси визнання людини безвісно відсутньою

Згідно з частиною 1 статті 43 Цивільного кодексу України, суд може визнати людину безвісно відсутньою, якщо протягом одного року немає інформації про її місцеперебування.

Ці зміни допоможуть чіткіше регулювати права родичів загиблих і зниклих безвісти під час бойових дій та надавати їм відстрочку від мобілізації на законних підставах.

Нагадаємо, адвокати пояснили, чи можуть релігійні переконання стати причиною для отримання відстрочки від мобілізації.

Також ми пояснювали, як коректно має діяти комісія ТЦК та СП при розгляді заяви на відстрочку. 

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