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Рада приняла предоставление отсрочки еще одной категории граждан

29 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для родственников пропавших и погибших военных — новый закон
Украинские военнослужащие. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинский парламент принял законопроект №12104, уточняющий основания для предоставления отсрочки от мобилизации военнообязанным мужчинам и женщинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий. Кроме того, обозначили, при каких условиях и как долго будет сохраняться за человеком статус без вести пропавшей.

Об этом народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк .

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К таким родственникам относятся супруг, сын, дочь, отец, мать, а также родные (полнородные или неполнородные) брат и сестра.

Проект закона вносит изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Уточняется, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат лица, близкие родственники которых:

  • погибли;
  • пропали без вести во время боевых действий;
  • признаны пропавшими без вести при особых обстоятельствах или безвестно отсутствуют.

Кроме того, принят законопроект №11531. Он обеспечивает равные права и возможности военных наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

Что означает статус "пропавший без вести при особых обстоятельствах"

Согласно статье 4 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", лицо приобретает этот статус с момента внесения данных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, после подачи соответствующего заявления.

Статус "пропавший без вести при особых обстоятельствах" сохраняется до завершения розыска. В настоящее время родственники имеют право обращаться в суд для признания лица без вести пропавшим или объявления его умершим в соответствии с законодательством.

Юридические нюансы признания человека без вести пропавшим

Согласно части 1 статьи 43 Гражданского кодекса Украины, суд может признать человека без вести пропавшим, если в течение одного года нет информации о его местонахождении.

Эти изменения помогут более четко регулировать права родственников погибших и пропавших без вести во время боевых действий и предоставлять им отсрочку от мобилизации на законных основаниях.

Напомним, адвокаты объяснили, могут ли религиозные убеждения стать причиной получения отсрочки от мобилизации.

Также мы объясняли, как правильно действовать комиссия ТЦК и СП при рассмотрении заявления на отсрочку.

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