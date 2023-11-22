Рада внесла зміни до закону про відпустки військових — що відомо

Військові на залізничному вокзалі. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада внесла зміни до закону про відпустки військових. Відтепер вони матимуть право на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.

Про це повідомляє Sud.ua.

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Сьогодні, 22 листопада, Верховна Рада ухвалила закон щодо впорядкування надання та використання відпусток.

"Акт передбачає два місяці відпустки демобілізованим, у разі повернення до попереднього місця роботи, право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, у разі призову на військову службу", — зазначив спікер Руслан Стефанчук.

За інформацією внесеної до закону, він доповнює статтю 83, яка передбачає, що працівникам, призваним на військову службу за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки.

Зазначається, що відповідну заяву важливо подати не пізніше останнього дня місяця, коли працівник був звільнений з роботи у зв’язку з мобілізацією.

Нагадаємо, згідно з законодавством України, військовий під час воєнного стану має право на оплачувану відпустку. Проте трапляються обставини, коли відпустка потрібна в позачерговому порядку, наприклад, заради догляду за хворим родичем.

Військовослужбовець, який звільняється, має подати рапорт командирові військової частини для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки.