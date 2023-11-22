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Рада внесла изменения в закон об отпусках военных — что известно

22 ноября 2023 18:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Рада внесла изменения в закон об отпусках военных — что известно
Военные на ж/д вокзале. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховная Рада внесла изменения в закон об отпусках военных. Теперь они будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Об этом сообщает Sud.ua.

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Военные смогут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Сегодня, 22 ноября, Верховная Рада приняла закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

"Акт предусматривает два месяца отпуска демобилизованным, в случае возвращения на предыдущее место работы, право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, в случае призыва на военную службу", — отметил спикер Руслан Стефанчук.

По информации внесенной в закон, он дополняет статью 83, которая предусматривает, что работникам, призванным на военную службу по их желанию и на основании заявления, выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные ими дни ежегодного отпуска.

Отмечается, что соответствующее заявление важно подать не позднее последнего дня месяца, когда работник был уволен с работы в связи с мобилизацией.

Напомним, согласно законодательству Украины, военный во время военного положения имеет право на оплачиваемый отпуск. Однако случаются обстоятельства, когда отпуск требуется во внеочередном порядке, например, для ухода за больным родственником.

Освобождаемый военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска.

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