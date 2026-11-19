Працівники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

З 15 листопада посадовців ТЦК каратимуть персональним штрафом у 170 тисяч гривень за незаконну постановку громадян на військовий облік. Президент підписав відповідний закон, який Верховна Рада несподівано ухвалила як поправку до фінансового документа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Посадовців ТЦК штрафуватимуть за порушення правил військового обліку

Згідно з новим законом, у Кодексі про адміністративні правопорушення з'явилася додаткова норма — четверта частина статті 210-1. Вона передбачає покарання для службовців ТЦК, які свідомо чи через недбалість порушують правила ведення реєстрів.

Штрафуватимуть, якщо військком поставить на облік людину, яка за законом взагалі не має там перебувати. Сума штрафу становить 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошовому еквіваленті дорівнює зараз 170 000 гривень.

Але при цьому штраф накладається не на весь ТЦК як державну установу, а виключно на конкретного посадовця, який вчинив це правопорушення, а сама лише незгода чи скарга громадянина не є автоматичною підставою для санкції.

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Щоб стягнути гроші, потрібно ще буде офіційно довести провину службовця, незаконність самої процедури обліку та прямий причинно-наслідковий зв'язок.

Ця норма має захистити громадян України, яких намагаються повторно і безпідставно внести до баз військкомату після того, як вони вже були офіційно виключені з військового обліку.

Новини.LIVE повідомляли, що поки в Україні триває воєнний стан і мобілізація, місця, де можуть отримати повістку військовозобов'язані можуть бути фактично будь-де: у громадському просторі: на вулиці, на зупинці транспорту чи на блокпосту.

Проте під час перевірки документів або вручення повісток представники ТЦК зобов'язані вести безперервний відеозапис на бодікамери. Порушення цього правила вважається недбалістю, за яку карають уже самих працівників військкоматів, як це нещодавно сталося на Івано-Франківщині, де військовослужбовця оштрафували за вимкнений нагрудний реєстратор.