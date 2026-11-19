Сотрудники ТЦК и СП беседуют с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

С 15 ноября должностных лиц ТЦК будут наказывать личным штрафом в размере 170 тысяч гривен за незаконную постановку граждан на воинский учет. Президент подписал соответствующий закон, который Верховная Рада неожиданно приняла в качестве поправки к финансовому документу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Должностных лиц ТЦК будут штрафовать за нарушение правил воинского учета

Согласно новому закону, в Кодексе об административных правонарушениях появилась дополнительная норма — четвертая часть статьи 210-1. Она предусматривает наказание для сотрудников ТЦК, которые умышленно или по халатности нарушают правила ведения реестров.

Штраф будет налагаться, если военкомат поставит на учет человека, который по закону вообще не должен там находиться. Сумма штрафа составляет 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что в денежном эквиваленте равняется сейчас 170 000 гривен.

Однако при этом штраф налагается не на весь ТЦК как государственное учреждение, а исключительно на конкретного должностного лица, совершившего данное правонарушение, а одно лишь несогласие или жалоба гражданина не являются автоматическим основанием для санкции.

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Чтобы взыскать деньги, потребуется еще официально доказать вину служащего, незаконность самой процедуры учета и прямую причинно-следственную связь.

Эта норма призвана защитить граждан Украины, которых пытаются повторно и безосновательно внести в базы данных военкомата после того, как они уже были официально исключены из воинского учета.

Новини.LIVE сообщали, что пока в Украине действует военное положение и продолжается мобилизация, места, где военнообязанные могут получить повестку, могут быть фактически где угодно: в общественном пространстве — на улице, на остановке общественного транспорта или на блокпосту.

Однако во время проверки документов или вручения повесток представители ТЦК обязаны вести непрерывную видеозапись на бодикамеры. Нарушение этого правила считается халатностью, за которую наказывают уже самих сотрудников военкоматов, как это недавно произошло в Ивано-Франковской области, где военнослужащего оштрафовали за выключенный нагрудный регистратор.