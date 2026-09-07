Зміна місця служби: що треба знати про рекомендаційний лист

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці мають право на зміну місця служби. Але переведення до іншої військової частини неможливе без правильно оформленого рапорту та рекомендаційного листа. Щоб командування не проігнорувало запит, бійцям радять подавати рапорт та документи через "Армія+" або обов'язково вимагати вхідний номер у канцелярії.

Як довго можуть розглядати такий рапорт та що варто знати для успішного переведення пояснив юрист Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Терміни для розгляду рапорта на переведення

Згідно з наказом МОУ № 531, ухваленим у 2024 році, стандартний термін ухвалення рішення становить не більше 14 днів. Цей ліміт діє як для цифрових, так і для традиційних паперових звернень.

Відлік часу стартує не з моменту реєстрації документа службою діловодства, а від дня його фактичної передачі безпосередньому командиру, надходження на поштове відділення підрозділу або ж фіксації в електронній системі.

Якщо прямий керівник відмовляється розглядати документ, то відлік починається з дати передачі паперів вищому командуванню. Водночас варто розуміти, що погодження запиту та фактичне видання наказу про переведення — це різні кадрові процеси, які можуть потребувати додаткового часу.

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Інколи деякі категорії рапортів розглядаються невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин. Це стосується питань збереження життя та здоров'я особового складу, виконання бойових наказів чи розпоряджень, військової дисципліни, а також відпусток через сімейні обставини чи з інших поважних причин.

Кого не стосуються терміни розгляду рапортів

Нові часові рамки працюють виключно в системі МОУ, Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту. Для військовослужбовців Національної гвардії, Прикордонної служби, СБУ та інших формувань ці правила автоматично не діють, оскільки відомства керуються власними профільними правилами.

Куди можна перевестися військовим

Сама процедура переведення можлива з тилової частини до бойової, між бойовими підрозділами, або ж за станом здоров'я на основі висновку ВЛК (якщо поточна посада не відповідає цьому висновку). Перейти можна як усередині ЗСУ чи НГУ, так і між цими структурами.

Які документи треба подати на переведення

Щоб ініціювати процес, військовому потрібен рекомендаційний лист від командира чи начальника тієї частини, яка готова його прийняти. Цей документ, де мають бути коректно вказані дані бійця та підрозділу, є дійсним лише 30 днів від дати підписання.

Які помилки можуть затягнути процес переведення в іншу частину

Навіть за наявності всіх паперів рапорт можуть не розглянути по суті або повернути на доопрацювання через елементарні помилки в оформленні, неповний пакет чи нечитабельні файли. У таких ситуаціях вкрай важливо відрізняти недоліки власного документа від бездіяльності командування.

Як краще подати рапорт на переведення — усно чи письмово

Щоб керівництво не проігнорувало звернення, юрист Максим Колошкін радить суворо фіксувати факт подання. Зробити це можна у два способи.

Через застосунок "Армія+". У розділі "Зміна місця служби" необхідно завантажити рекомендаційний лист та військовий квиток (або посвідчення офіцера). За наявності медичних підстав додається висновок ВЛК. Це дозволяє відправити запит без погодження безпосереднього командира.

Після створення документа бійцю необхідно зберегти скриншоти самого рапорту, статусу звернення, номера, усіх повідомлень та завантажених файлів для підтвердження. У разі погодження номер наказу прийде прямо в застосунок. Факт подачі фіксується системою автоматично за датою, часом та електронним підписом чи печаткою.

У паперовому вигляді. Документ слід нести до служби діловодства або канцелярії частини. На власній копії рапорту обов'язково треба попросити поставити реєстраційний (вхідний) номер, дату та підпис чи іншу відмітку про прийняття. Передавати папери посадовим особам просто в руки без реєстрації не можна. Якщо документ відмовляються приймати, цей інцидент необхідно зафіксувати.

Перед фінальним відправленням бійцям радять обов'язково перевірити, чи відповідає рекомендаційний лист актуальному шаблону і чи не сплив строк його чинності.

Новини.LIVE зазначали, що військовослужбовці можуть отримати оплачувану відпустку за сімейними обставинами терміном до 10 календарних днів, причому час на проїзд до місця відпочинку рахується окремо. В Міноборони України пояснили, як подати відповідний рапорт та скільки таких відпусток на рік можна брати.

Захисники також мають право оскаржити будь-які неправомірні дії чи накази командування, зокрема невиплату коштів або спірні висновки медичної комісії (ВЛК). Для відновлення справедливості законом передбачено подання рапорту за підпорядкуванням або пряме звернення з позовом до адміністративного суду.