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Главная Мобилизация Заявление о переводе: сроки рассмотрения в ВСУ и нюансы подачи

Заявление о переводе: сроки рассмотрения в ВСУ и нюансы подачи

Ua ru
7 сентября 2026 20:00
Смена места службы: что нужно знать о рекомендательном письме
Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие имеют право на смену места службы. Однако перевод в другую воинскую часть невозможен без правильно оформленного рапорта и рекомендательного письма. Чтобы командование не проигнорировало запрос, бойцам советуют подавать рапорт и документы через приложение «Армия+» или обязательно требовать входной номер в канцелярии.

Как долго может рассматриваться такой рапорт и что нужно знать для успешного перевода, объяснил юрист Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Сроки рассмотрения рапорта о переводе

Согласно приказу МОУ № 531, принятому в 2024 году, стандартный срок принятия решения составляет не более 14 дней. Этот лимит действует как для цифровых, так и для традиционных бумажных обращений.

Отсчет времени начинается не с момента регистрации документа службой делопроизводства, а со дня его фактической передачи непосредственному командиру, поступления в почтовое отделение подразделения или фиксации в электронной системе.

Если непосредственный руководитель отказывается рассматривать документ, то отсчет начинается с даты передачи документов вышестоящему командованию. В то же время следует понимать, что согласование запроса и фактическое издание приказа о переводе — это разные кадровые процессы, которые могут потребовать дополнительного времени.

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Иногда некоторые категории рапортов рассматриваются безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов. Это касается вопросов сохранения жизни и здоровья личного состава, выполнения боевых приказов или распоряжений, военной дисциплины, а также отпусков по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Кого не касаются сроки рассмотрения рапортов

Новые временные рамки действуют исключительно в системе МОУ, Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта. Для военнослужащих Национальной гвардии, Пограничной службы, СБУ и других формирований эти правила автоматически не действуют, поскольку ведомства руководствуются собственными профильными правилами.

Куда можно перевестись военнослужащим

Сама процедура перевода возможна из тыловой части в боевую, между боевыми подразделениями или по состоянию здоровья на основании заключения ВЛК (если текущая должность не соответствует этому заключению). Перейти можно как внутри ВСУ или НГУ, так и между этими структурами.

Какие документы нужно подать для перевода

Чтобы инициировать процесс, военнослужащему необходимо рекомендательное письмо от командира или начальника той части, которая готова его принять. Этот документ, в котором должны быть корректно указаны данные военнослужащего и подразделения, действителен только в течение 30 дней с даты подписания.

Какие ошибки могут затянуть процесс перевода в другую часть

Даже при наличии всех документов рапорт могут не рассмотреть по существу или вернуть на доработку из-за элементарных ошибок в оформлении, неполного пакета документов или нечитаемых файлов. В таких ситуациях крайне важно отличать недостатки собственного документа от бездействия командования.

Как лучше подать рапорт о переводе — устно или письменно

Чтобы руководство не проигнорировало обращение, юрист Максим Колошкин советует строго фиксировать факт подачи. Сделать это можно двумя способами.

Через приложение «Армия+». В разделе «Смена места службы» необходимо загрузить рекомендательное письмо и военный билет (или удостоверение офицера). При наличии медицинских оснований прилагается заключение ВЛК. Это позволяет отправить запрос без согласования с непосредственным командиром.

После создания документа военнослужащему необходимо сохранить скриншоты самого рапорта, статуса обращения, номера, всех уведомлений и загруженных файлов для подтверждения. В случае согласования номер приказа придет прямо в приложение. Факт подачи фиксируется системой автоматически по дате, времени и электронной подписи или печати.

В бумажном виде. Документ следует сдать в службу делопроизводства или канцелярию части. На собственной копии рапорта обязательно нужно попросить поставить регистрационный (входящий) номер, дату и подпись или другую отметку о приеме. Передавать документы должностным лицам просто в руки без регистрации нельзя. Если документ отказываются принимать, этот инцидент необходимо зафиксировать.

Перед окончательной отправкой бойцам рекомендуется обязательно проверить, соответствует ли рекомендательное письмо актуальному шаблону и не истек ли срок его действия.

Новини.LIVE отмечали, что военнослужащие могут получить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 календарных дней, причем время на проезд до места отдыха рассчитывается отдельно. В Минобороны Украины объяснили, как подать соответствующий рапорт и сколько таких отпусков в год можно брать.

Военнослужащие также имеют право обжаловать любые неправомерные действия или приказы командования, в частности невыплату средств или спорные заключения медицинской комиссии (ВЛК). Для восстановления справедливости законом предусмотрена подача рапорта по цепочке подчинения или прямое обращение с иском в административный суд.

мобилизация рапорт военнослужащие военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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