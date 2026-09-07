Як оскаржити бездіяльність командування при подачі рапорту на переведення

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Командування не має права відмовити у реєстрації рапорту на переведення в іншу війскьову частину чи підрозділ через колір чорнила, чи шрифт. Якщо документ ігнорують, юрист радить надсилати його цінним листом або через Міноборони, а також обов'язково зберегти усі супутні квитанції для суду в майбутньому.

Про це йдеться в публікації юриста Максима Колошкіна, передає Новини.LIVE.

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Подали рапорт на переведення і його проігнорували — що робити

Якщо військова частина ігнорує рапорт або вимагає довідки, які вже є в базах, бійці можуть оскаржити ці дії.

Шлях військовослужбовця до зміни місця служби часто блокується ще на етапі подачі документів. Юрист Максим Колошкін наголошує, що бійцям варто чітко розрізняти три абсолютно різні ситуації: відмову в реєстрації, непогодження та фінальну відмову в задоволенні запиту.

Якщо безпосередній командир просто не погоджує переведення на своєму етапі, це не зупиняє рух паперового рапорту до вищого керівництва, яке має повноваження ухвалити кінцеве рішення поза його особистою думкою.

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Які аргументи щодо відмови є ненормальними

У разі остаточної відмови командування не має права відбутися формальними відписками на кшталт "неповний пакет документів". Рішення повинно бути чітко аргументованим, містити конкретні правові підстави та вичерпний перелік паперів із поясненням про те, яких саме документів бракує.

Наприклад, якщо боєць не додав рекомендаційного листа від нової частини, у відповіді має бути вказано на відсутність саме цього документа з поясненням його необхідності.

Командирам також категорично заборонено висувати штучні бюрократичні вимоги до оформлення рапортів. Серед незаконних причин для відмови:

вимога подавати виключно надрукований або, навпаки, лише написаний від руки текст (відмовляти у прийнятті власноруч написаного звернення прямо заборонено);

претензії до кольору чорнила, якості паперу, розміру полів чи обраного шрифту;

наявність у тексті несуттєвих мовних помилок;

вимога надати відомості чи довідки, які вже доступні органам системи МОУ.

Як довести подачу документів та рапорта на переведення

Якщо канцелярія частини відверто саботує процес і не реєструє рапорт, юрист радить діяти через пошту. Документи слід відправити на адресу підрозділу цінним листом з описом вкладення та обов'язковим повідомленням про вручення. Цей крок дасть військовому три важливі юридичні докази: квитанцію про факт відправки, опис реального вмісту конверта та підтвердження отримання листа адресатом.

У такий поштовий пакет необхідно вкласти:

новий рапорт, де обов'язково зазначено факт попередньої безпідставної відмови в реєстрації;

копію первинного звернення (за наявності);

усі підтвердні матеріали (висновок ВЛК, військовий квиток, рекомендаційний лист).

Немає адреси військової частини — куди надсилати в такому випадку

Часто бійці просто не знають поштової адреси своєї частини. У такому випадку пакет документів направляють безпосередньо до Міністерства оборони України.

До нього додають супровідний лист із проханням переслати звернення за належністю, вказавши умовне найменування підрозділу та всі доступні реквізити. Згідно з Порядком № 531, рапорт має бути адресований командиру, тому лист до МОУ буде лише як транзитний спосіб доставки, а не спроба перекласти ухвалення рішення на міністерство.

Рапорт таки прийняли та відповіді не дали

В такому випадку треба насамперед перевірити власні докази подачі: копію з вхідним номером від канцелярії або збережені дані із застосунку "Армія+" (час, дату, статус та номер звернення).

Далі слід проконтролювати терміни. Переведення не підпадає під невідкладний розгляд за 48 годин, тому діє стандартний строк до 14 днів. Якщо цей час минув, військовий має подати через діловодство або пошту письмовий запит на ім'я командира. У ньому треба вимагати офіційну інформацію про вхідний номер рапорту, поточний стан справи та фінальне рішення.

Новини.LIVE повідомляли, що у червні 2026 року урядовці пропонували посилити відповідальність керівництва, зокрема, командирам, які затягують розгляд рапортів або взагалі їх ігнорують. Якщо законопроєкт № 15120 приймуть, то їм загрожуватиме до 10 діб гауптвахти або грошовий штраф.

Наразі бійці мають законну можливість боротися з будь-якими протиправними діями командирів, включно з махінаціями довкола виплат чи неправомірними висновками ВЛК. Захистити порушені права можна шляхом подання рапорту до вищих інстанцій або через звернення з позовною заявою до адміністративного суду. В Міноборони України нагадали, як це зробити.