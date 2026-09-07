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Главная Мобилизация Заявление о переводе: что делать в случае отказа командира

Заявление о переводе: что делать в случае отказа командира

Ua ru
7 сентября 2026 18:20
Как обжаловать бездействие командования при подаче рапорта о переводе
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Командование не имеет права отказать в регистрации рапорта о переводе в другую воинскую часть или подразделение из-за цвета чернил или шрифта. Если документ игнорируют, юрист советует отправлять его заказным письмом или через Минобороны, а также обязательно сохранить все сопутствующие квитанции для суда в будущем.

Об этом говорится в публикации юриста Максима Колошкина, передает Новини.LIVE.

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Подали рапорт на перевод, а его проигнорировали — что делать

Если воинская часть игнорирует рапорт или требует справки, которые уже есть в базах данных, военнослужащие могут обжаловать эти действия.

Путь военнослужащего к смене места службы часто блокируется еще на этапе подачи документов. Юрист Максим Колошкин подчеркивает, что бойцам следует четко различать три совершенно разные ситуации: отказ в регистрации, несогласование и окончательный отказ в удовлетворении запроса.

Если непосредственный командир просто не согласовывает перевод на своём этапе, это не останавливает прохождение бумажного рапорта к вышестоящему руководству, которое имеет полномочия принять окончательное решение вне зависимости от его личного мнения.

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Какие аргументы в отношении отказа являются неправомерными

В случае окончательного отказа командование не имеет права ограничиваться формальными отписками вроде «неполный пакет документов». Решение должно быть четко аргументированным, содержать конкретные правовые основания и исчерпывающий перечень документов с объяснением того, каких именно документов не хватает.

Например, если боец не приложил рекомендательное письмо от новой части, в ответе должно быть указано на отсутствие именно этого документа с объяснением его необходимости.

Командирам также категорически запрещено выдвигать искусственные бюрократические требования к оформлению рапортов. Среди незаконных причин для отказа:

  • требование подавать исключительно напечатанный или, наоборот, только написанный от руки текст (отказывать в принятии собственноручно написанного обращения прямо запрещено);
  • претензии к цвету чернил, качеству бумаги, размеру полей или выбранному шрифту;
  • наличие в тексте несущественных языковых ошибок;
  • требование предоставить сведения или справки, которые уже доступны органам системы МОУ.

Как подтвердить подачу документов и рапорта о переводе

Если канцелярия части открыто саботирует процесс и не регистрирует рапорт, юрист советует действовать через почту. Документы следует отправить по адресу подразделения ценным письмом с описью вложения и обязательным уведомлением о вручении. Этот шаг даст военнослужащему три важных юридических доказательства: квитанцию о факте отправки, опись реального содержимого конверта и подтверждение получения письма адресатом.

В такой почтовый пакет необходимо вложить:

  • новый рапорт, в котором обязательно указан факт предыдущего безосновательного отказа в регистрации;
  • копию первоначального обращения (при наличии);
  • все подтверждающие материалы (заключение ВЛК, военный билет, рекомендательное письмо).

Нет адреса воинской части — куда отправлять в таком случае

Часто бойцы просто не знают почтового адреса своей части. В таком случае пакет документов направляют непосредственно в Министерство обороны Украины.

К нему прилагают сопроводительное письмо с просьбой переслать обращение по принадлежности, указав условное наименование подразделения и все доступные реквизиты. Согласно Порядку № 531, рапорт должен быть адресован командиру, поэтому письмо в МОУ будет лишь транзитным способом доставки, а не попыткой переложить принятие решения на министерство.

Рапорт всё-таки приняли, но ответа не дали

В таком случае нужно прежде всего проверить собственные доказательства подачи: копию с входящим номером из канцелярии или сохраненные данные из приложения "Армия+" (время, дату, статус и номер обращения).

Далее следует проконтролировать сроки. Перевод не подпадает под срочное рассмотрение в течение 48 часов, поэтому действует стандартный срок до 14 дней. Если этот срок истек, военнослужащий должен подать через делопроизводство или по почте письменный запрос на имя командира. В нем необходимо потребовать официальную информацию о входящем номере рапорта, текущем состоянии дела и окончательном решении.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года правительственные чиновники предлагали ужесточить ответственность руководства, в частности, командиров, которые затягивают рассмотрение рапортов или вообще их игнорируют. Если законопроект № 15120 примут, им грозит до 10 суток гауптвахты или денежный штраф.

В настоящее время у бойцов есть законная возможность бороться с любыми противоправными действиями командиров, включая махинации вокруг выплат или неправомерные заключения ВЛК. Защитить нарушенные права можно путем подачи рапорта в вышестоящие инстанции или через обращение с исковым заявлением в административный суд. В Минобороны Украины напомнили, как это сделать.

ВСУ мобилизация жалобы рапорт военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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