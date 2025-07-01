Рапорти в ЗСУ - як правильно написати рапорт

Військовослужбовці пишуть рапорт. Фото: "АрміяInform"

Українські військовослужбовці мають право на подання рапорту своєму командуванню. Рапорт у Збройних силах України можна подати трьома різними способами.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Як подавати рапорт

Рапорт військовослужбовця Збройних сил України є основним документом, за допомогою якого військовий може повідомити про порушення своїх прав.

Також за допомогою рапорту воїн може вирішити ті чи інші актуальні проблеми та питання під час служби.

Експерти Гончаренко центру назвали кілька варіантів правильної подачі рапорту. Це можна зробити:

особисто командиру, із обов'язковою відміткою про отримання;

через "Армія+" або рекомендованим листом з описом вкладення;

через електронну пошту, зберігаючи підтвердження відправлення.

Чи отримав командир рапорт

Важливим моментом є те, що військовослужбовець повинен мати документальне підтвердження рапорту командуванням.

"Рапорт є офіційним документом, тому він повинен бути поданий таким чином, щоб залишилися підтвердження про його отримання. Важливо вказати всі обставини та додати необхідні документи", — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які бувають рапорти для військовослужбовців Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, які нові рапорти з’явилися у застосунку "Армія+".