Рапорты в ВСУ - как правильно написать рапорт

Военнослужащие пишут рапорт. Фото: "АрміяInform"

Украинские военнослужащие имеют право на подачу рапорта своему командованию. Рапорт в Вооруженных силах Украины можно подать тремя различными способами.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Как подавать рапорт

Рапорт военнослужащего Вооруженных сил Украины является основным документом, с помощью которого военный может сообщить о нарушении своих прав.

Также с помощью рапорта воин может решить те или иные актуальные проблемы и вопросы во время службы.

Эксперты Гончаренко центра назвали несколько вариантов правильной подачи рапорта. Это можно сделать:

лично командиру, с обязательной отметкой о получении;

через "Армія+" или заказным письмом с описью вложения;

через электронную почту, сохраняя подтверждение отправки.

Получил ли командир рапорт

Важным моментом является то, что военнослужащий должен иметь документальное подтверждение рапорта командованием.

"Рапорт является официальным документом, поэтому он должен быть подан таким образом, чтобы остались подтверждения о его получении. Важно указать все обстоятельства и приложить необходимые документы", — отмечает директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие бывают рапорты для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какие новые рапорты появились в приложении "Армия+".