Реєстр військовозобов'язаних Оберіг: як виправити помилку в базі

Перевірка документів працівниками ТЦК та електронний ВОД. Фото: колаж Новини.LIVE

Кабмін оновив правила роботи реєстру "Оберіг". Тепер дані військовозобов'язаних можуть оновлюватися автоматично, а перевірити свою справу та особисті дані, що прив'язані до неї, можна через "Резерв+" або письмовий запит до ТЦК. У разі помилок громадяни мають право подати заяву на їх виправлення. Ігнорувати неточності не варто, адже це важливо для коректної роботи військового обліку.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на інформацію від Полтавського ОТЦК та СП.

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Як перевірити дані про себе в системі "Оберіг"

Громадяни мають право безоплатно перевіряти актуальність своїх даних. Доступ до інформації можна отримати через мобільний застосунок "Резерв+", Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності відповідної технічної можливості) або шляхом подання офіційного письмового запиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку.

Якщо ви плануєте уточнити усі свої персональні дані через ТЦК, то в письмовому зверненні необхідно зазначити повне ім'я, дату й місце народження, фактичну адресу проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні реквізити. За бажанням можна додати електронну пошту й контактний телефон.

Знайшли помилку у реєстрі про себе — як це виправити

Помилки виправляються системою автоматично, якщо можлива звірка з іншими базами даних або після особистого звернення особи до органу ведення реєстру, де вона стоїть на обліку.

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Якщо некоректні дані внесла інша установа, заяву слід спрямовувати безпосередньо туди. Коли ж хибна інформація підтягнулася з іншої державної бази, виправлення здійснюється лише після надходження уточнених відомостей від відповідного відомства.

Новини.LIVE писали раніше, що в Україні суттєво побільшало мобілізованих віком від 50 років, яких попри хронічні хвороби визнають придатними до служби. Юристи зазначають, що ВЛК масово ігнорує паперові медичні документи на користь записів у системі Helsi. Водночас є правило, куди не можуть відправляти на службу чоловіків віком від 50 років.

Також юристка Віра Тарасенко спростувала чутки, що Верховна Рада скасовує тотально всі бронювання від призову з 1 вересня 2026 року. Насправді цього дня закінчиться масштабна перевірка підприємств на критичність, а ті, хто не відповідатиме вимогам, не зможе й бронювати надалі працівників.