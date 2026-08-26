Реестр военнообязанных Оберег: как исправить ошибку в базе данных

Проверка документов сотрудниками ТЦК и электронный ВОД. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кабмин обновил правила работы реестра "Оберіг". Теперь данные военнообязанных могут обновляться автоматически, а проверить свое дело и привязанные к нему личные данные можно через "Резерв+" или путем подачи письменного запроса в ТЦК. В случае ошибок граждане имеют право подать заявление на их исправление. Игнорировать неточности не стоит, ведь это важно для корректной работы воинского учета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию от Полтавского ОТЦК и СП.

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Как проверить данные о себе в системе "Оберіг"

Граждане имеют право бесплатно проверять актуальность своих данных. Доступ к информации можно получить через мобильное приложение "Резерв+", Единый государственный веб-портал электронных услуг (при наличии соответствующей технической возможности) или путем подачи официального письменного запроса в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета.

Если вы планируете уточнить все свои персональные данные через ТЦК, то в письменном обращении необходимо указать полное имя, дату и место рождения, фактический адрес проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и паспортные реквизиты. По желанию можно указать адрес электронной почты и контактный телефон.

Обнаружили ошибку в реестре о себе — как это исправить

Ошибки исправляются системой автоматически, если возможна сверка с другими базами данных, или после личного обращения лица в орган ведения реестра, где оно состоит на учете.

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Если некорректные данные внесло другое учреждение, заявление следует направлять непосредственно туда. Когда же ошибочная информация была перенесена из другой государственной базы, исправление осуществляется только после поступления уточненных сведений от соответствующего ведомства.

Новини.LIVE ранее писали, что в Украине значительно увеличилось число мобилизованных в возрасте от 50 лет, которых, несмотря на хронические заболевания, признают годными к службе. Юристы отмечают, что ВЛК массово игнорирует бумажные медицинские документы в пользу записей в системе Helsi. В то же время существует правило, согласно которому мужчины в возрасте от 50 лет не могут быть направлены на службу.

Также юрист Вера Тарасенко опровергла слухи о том, что Верховная Рада полностью отменяет все бронирования от призыва с 1 сентября 2026 года. На самом деле в этот день завершится масштабная проверка предприятий на критичность, а те, кто не будет соответствовать требованиям, не смогут и в дальнейшем бронировать работников.