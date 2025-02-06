Державна реєстрація військового - список документів, як військовослужбовцю оформити реєстрацію

Реєстрація військового — які документи потрібні
Військовослужбовець ЗСУ має право зареєструватися на підставі запису про призов у військово-обліковому документі. Для цього він має надати пакет відповідних документів, зокрема, паспорт, ВОД та документи права власності на житло.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Реєстрація військовослужбовця — як все відбувається
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як відбувається процес державної реєстрації за місцем проживання чинних військовослужбовців Збройних сил України.
"Реєстрація здійснюється у разі наявності у військово-обліковому документі запису про призов на підставі мобілізації або контракту та позначок про зняття з військового обліку відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — наголосив юрист.
Документи для реєстрації військового
Айвазян назвав список документів, які потрібно надати військовослужбовцю для реєстрації.
Це:
- паспортний документ;
- військово-обліковий документ;
- документи, що підтверджують право власності заявника на житло (у разі відсутності документів реєстрації місця проживання особи здійснюється за згодою власника або співвласників житла, наймача та членів його сім’ї);
- відомості про сплату адміністративного збору.
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