Государственная регистрация военного - список документов, как военнослужащему оформить регистрацию

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий ВСУ имеет право зарегистрироваться на основании записи о призыве в военно-учетном документе. Для этого он должен предоставить пакет соответствующих документов, в частности, паспорт, ВУД и документы права собственности на жилье.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как происходит процесс государственной регистрации по месту жительства действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Регистрация осуществляется при наличии в военно-учетном документе записи о призыве на основании мобилизации или контракта и отметок о снятии с воинского учета соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки", — отметил юрист.

Документы для регистрации военного

Айвазян назвал список документов, которые нужно предоставить военнослужащему для регистрации.

Это:

паспортный документ;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилье (в случае отсутствия документов регистрации места жительства лица осуществляется с согласия собственника или совладельцев жилья, нанимателя и членов его семьи);

сведения об уплате административного сбора.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие социальные гарантии могут рассчитывать военные.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных имеет право на бесплатное жилье.