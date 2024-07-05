Реєстрація чоловіків під час воєнного стану, чи треба відвідувати ТЦК

Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: "Судово-юридична газета"

Під час реєстрації за новою адресою військовозобов’язані обов’язково мусять стати на військовий облік. Це можна зробити тільки у територіальному центрі комплектування, візит у центр надання адміністративних послуг не може замінити цю процедуру.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Реєстрація — після відвідувань ТЦК

Згідно з чинним законодавством, реєстрація військовозобов’язаних громадян за новим місцем проживання відбувається після того, як ця особа стане на військовий облік за цією адресою.

"Взяття на облік відбувається лише за особистої присутності в ТЦК", — нагадав Юрій Айвазян.

Чи можна обмежитися візитом до ЦНАП

Юрист наголосив, що, на відміну від оновлення військово-облікових даних, процес взяття на облік за новим місцем реєстрації неможливий за межами територіальних центрів комплектування.

"ЦНАП на військовий облік не ставить", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація. Після низки скандалів, пов’язаних із врученням ​повісток, затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення.

Також у квітні цього року стартував закон, який зменшив мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Проте є випадки, коли молоді чоловіки до 25 років можуть потрапити під мобілізацію.