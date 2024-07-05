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Регистрация военнообязанного по новому адресу — можно ли обойтись без ТЦК

5 июля 2024 21:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Регистрация мужчин во время военного положения, нужно ли посещать ТЦК
Военнообязанный в ТЦК. Фото: "Судово-юридична газета"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

При регистрации по новому адресу военнообязанные обязательно должны стать на военный учет. Это можно сделать только в территориальном центре комплектования, визит в центр предоставления административных услуг не может заменить эту процедуру.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, регистрация военнообязанных граждан по новому месту жительства происходит после того, как это лицо станет на военный учет по этому адресу.

"Взятие на учет происходит только при личном присутствии в ТЦК", — напомнил Юрий Айвазян.

Можно ли ограничиться визитом в ЦПАУ

Юрист подчеркнул, что, в отличие от обновления военно-учетных данных, процесс взятия на учет по новому месту регистрации невозможен вне территориальных центров комплектования.

"ЦПАУ на военный учет не ставит", — отметил Айвазян.

Напомним, в Украине идет мобилизация. После ряда скандалов, связанных с вручением повесток, утвердили новый документ, который должен быть у тех работников ТЦК, которые совершают уведомления.

Также в апреле этого года стартовал закон, уменьшивший мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда молодые мужчины в возрасте до 25 лет могут попасть под мобилизацию.

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