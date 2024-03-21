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Рекрутерка "Азову" прокоментувала нововведення Міноборони

21 березня 2024 06:09
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Рекрутерка "Азову" прокоментувала нововведення Міноборони
Рекрутерка 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Міністерство оборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ. Відтак людина сама зможе обирати спеціальність та підрозділ, у якому хоче служити. 

Ці нововведення прокоментувала в етері Ранок.LIVE начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка".

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Ярослава Кашка розповіла, що рекрутинг до "Азову" відбувається за принципом добровільного вибору посади вже давно, і це дійсно має позитивний вплив.

"Вибір спеціальності у війську — це вже великий крок. Тому що людина максимально ефективна може бути там, чим вона займалась все своє життя. Я не відхиляю дійсно, що приходять люди на тилові посади, але дуже часто приходять чоловіки, які хочуть змінити свою спеціальність або навчитися", — розповіла рекрутерка "Азову".

Алгоритм дій буде таким: вибір посади та військової частини онлайн чи в ЦНАПі, співбесіда, отримання рекомендаційного листа, оформлення в ТЦК та направлення для проходження військової служби. 

"Я дійсно сподіваюсь, що така практика набуватиме масштабу, що це дійсно працюватиме. Головне, правильно за цим слідкувати, і щоби оці прописані етапи приєднання до лав дійсно були такими. І не тільки на папері, але і в дійсності", — повідомила Ярослава Кашка. 

Нагадаємо, найпопулярніші вакансії у Збройних силах наразі серед чоловіків є гранатометник, сапер, капелан тощо. 

А ось серед жінок найчастіше обирають посади медика, фельдшера, бухгалтера та діловода. 

ЗСУ
полк "Азов"
Міністерство оборони
добровольці
Рекрутинг

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