Рекрутерка "Азову" прокоментувала нововведення Міноборони

Рекрутерка 12-ї бригади "Азову" Ярослава Кашка. Фото: скріншот

Міністерство оборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ. Відтак людина сама зможе обирати спеціальність та підрозділ, у якому хоче служити.

Ці нововведення прокоментувала в етері Ранок.LIVE начальниця групи комплектування 12-ї бригади "Азов" Ярослава Кашка "Бджілка".

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Ярослава Кашка розповіла, що рекрутинг до "Азову" відбувається за принципом добровільного вибору посади вже давно, і це дійсно має позитивний вплив.

"Вибір спеціальності у війську — це вже великий крок. Тому що людина максимально ефективна може бути там, чим вона займалась все своє життя. Я не відхиляю дійсно, що приходять люди на тилові посади, але дуже часто приходять чоловіки, які хочуть змінити свою спеціальність або навчитися", — розповіла рекрутерка "Азову".

Алгоритм дій буде таким: вибір посади та військової частини онлайн чи в ЦНАПі, співбесіда, отримання рекомендаційного листа, оформлення в ТЦК та направлення для проходження військової служби.

"Я дійсно сподіваюсь, що така практика набуватиме масштабу, що це дійсно працюватиме. Головне, правильно за цим слідкувати, і щоби оці прописані етапи приєднання до лав дійсно були такими. І не тільки на папері, але і в дійсності", — повідомила Ярослава Кашка.

Нагадаємо, найпопулярніші вакансії у Збройних силах наразі серед чоловіків є гранатометник, сапер, капелан тощо.

А ось серед жінок найчастіше обирають посади медика, фельдшера, бухгалтера та діловода.