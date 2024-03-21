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Рекрутер "Азова" прокомментировала нововведение Минобороны

21 марта 2024 06:09
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Рекрутер "Азова" прокомментировала нововведение Минобороны
Рекрутер 12-й бригады "Азова" Ярослава Кашко. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Министерство обороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ. Так, человек сам сможет выбирать специальность и подразделение, в котором хочет служить.

Эти нововведения прокомментировала в эфире Ранок.LIVE начальница группы комплектования 12-й бригады "Азов" Ярослава Кашка "Пчелка".

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Ярослава Кашко рассказала, что рекрутинг в "Азов" происходит по принципу добровольного выбора должности уже давно, и это действительно имеет положительное влияние.

"Выбор специальности в армии — это уже большой шаг. Потому что человек максимально эффективен может быть там, чем он занимался всю свою жизнь. Я не отклоняю действительно, что приходят люди на тыловые должности, но очень часто приходят мужчины, желающие сменить свою специальность или научиться", — рассказала рекрутер "Азова".

Алгоритм действий будет следующим: выбор должности и воинской части онлайн или ЦНАП, собеседование, получение рекомендательного письма, оформление в ТЦК и направление для прохождения военной службы.

"Я действительно надеюсь, что такая практика будет приобретать масштаб, что это действительно будет работать. Главное, правильно за этим следить, и чтобы эти прописанные этапы присоединения к рядам действительно были такими. И не только на бумаге, но и в действительности", — сообщила Ярослава Кашка. 

Напомним, самые популярные вакансии в Вооруженных силах среди мужчин являются гранатометчик, сапер, капеллан и т.д.

А вот среди женщин чаще всего выбирают должности медика, фельдшера, бухгалтера и делопроизводителя.

ВСУ
полк "Азов"
Министерство обороны
добровольцы
Рекрутинг

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