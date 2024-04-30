Рекрутинг до "Азову" — якому цивільному фахівцю обіцяють до 125 000 грн

Бійці бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" шукає кухарів у батальйони та інші підрозділи. Кандидат на посаду повинен мати відповідну освіту, медичну книжку, також бажаний досвід роботи від одного року.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 29 квітня.

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Скриншот вакансії кухаря в бригаді "Азов" на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія кухаря в "Азов"

До обов'язків кухаря в бригаді "Азов" належать такі:

приготування страв та кулінарних виробів для військових;

здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;

порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту;

дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Кухар роздає їжу військовим. Фото: РБК-Україна

Щоб працювати на посаді кухаря в "Азові" потрібні:

професійно-технічна освіта;

бажаний досвід роботи від одного року;

медична книжка;

знання технології приготування страв та правил гігієни;

відповідальне ставлення до результатів роботи;

знання правил і термінів зберігання сировини і напівфабрикатів;

охайність.

Натомість бійці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи службу за контрактом, оплату праці від 25 000 до 125 000 грн, змогу перевестись військовим з інших підрозділів. Також за можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бригада шукає менеджера з комунікацій. Кандидат на посаду повинен мати понад два роки досвіду роботи на PR-посаді, вільно володіти англійською, підтримувати контакт із державними та міжнародними ЗМІ та інше.

Також ми писали, що "Азову" потрібні проєктні менеджери. Фахівець обов'язково повинен мати відповідний досвід роботи, високі навички самоорганізації та управління, письмової та усної комунікації, досвід комунікацій з бізнесами та благодійними організаціями тощо.

Додамо, що азовці пропонують роботу психологам. Потрібні спеціалісти, які мають повну базову психологічну освіту і досвід роботи у кризових ситуаціях. Перевагою для кандидата на посаду буде наявність офіцерського військового звання.