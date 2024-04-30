Рекрутинг в "Азов" — какому гражданскому специалисту обещают до 125 000 грн

Бойцы бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада специального назначения "Азов" ищет поваров в батальоны и другие подразделения. Кандидат на должность должен иметь соответствующее образование, медицинскую книгу, а также желаемый опыт работы от одного года.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

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Скриншот вакансии повара в бригаде "Азов" на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия повара в "Азов"

К обязанностям повара в бригаде "Азов" относятся следующие:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военных;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Повар раздает пищу военным. Фото: РБК-Украина

Чтобы работать в должности повара в "Азове" нужны:

профессионально-техническое образование;

желаемый опыт работы от одного года;

медицинская книга;

знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;

ответственное отношение к результатам работы;

знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;

чистоплотность.

В то же время бойцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, оплату труда от 25 000 до 125 000 грн, возможность перевестись военным из других подразделений. Также за возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада ищет менеджера по коммуникациям. Кандидат на должность должен иметь более двух лет опыта работы на PR-должности, свободно владеть английским, поддерживать контакт с государственными и международными СМИ и прочее.

Также мы писали, что "Азову" нужны проектные менеджеры. Специалист обязательно должен иметь соответствующий опыт работы, высокие навыки самоорганизации и управления, письменной и устной коммуникации, опыт коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями и т.д.

Добавим, что азовцы предлагают работу психологам. Нужны специалисты, имеющие полное психологическое образование и опыт работы в кризисных ситуациях. Преимуществом для кандидата в должность будет наличие офицерского военного звания.