Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Рекрутинг в "Азов" — какому гражданскому специалисту обещают до 125 000 грн arrow

Рекрутинг в "Азов" — какому гражданскому специалисту обещают до 125 000 грн

30 апреля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в "Азов" — какому гражданскому специалисту обещают до 125 000 грн
Бойцы бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная бригада специального назначения "Азов" ищет поваров в батальоны и другие подразделения. Кандидат на должность должен иметь соответствующее образование, медицинскую книгу, а также желаемый опыт работы от одного года.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:
Вакансия повара в бригаде "Азов"
Скриншот вакансии повара в бригаде "Азов" на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия повара в "Азов"

К обязанностям повара в бригаде "Азов" относятся следующие:

  • приготовление блюд и кулинарных изделий для военных;
  • осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
  • проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
  • порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса;
  • соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
Как устроиться поваром в "Азов" - обязанности, требования, условия
Повар раздает пищу военным. Фото: РБК-Украина

Чтобы работать в должности повара в "Азове" нужны:

  • профессионально-техническое образование;
  • желаемый опыт работы от одного года;
  • медицинская книга;
  • знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
  • ответственное отношение к результатам работы;
  • знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
  • чистоплотность.

В то же время бойцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, оплату труда от 25 000 до 125 000 грн, возможность перевестись военным из других подразделений. Также за возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада ищет менеджера по коммуникациям. Кандидат на должность должен иметь более двух лет опыта работы на PR-должности, свободно владеть английским, поддерживать контакт с государственными и международными СМИ и прочее.

Также мы писали, что "Азову" нужны проектные менеджеры. Специалист обязательно должен иметь соответствующий опыт работы, высокие навыки самоорганизации и управления, письменной и устной коммуникации, опыт коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями и т.д.

Добавим, что азовцы предлагают работу психологам. Нужны специалисты, имеющие полное психологическое образование и опыт работы в кризисных ситуациях. Преимуществом для кандидата в должность будет наличие офицерского военного звания.

работа
Нацгвардия
военные
полк "Азов"
мобилизация
вакансии
война в Украине
війна
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри