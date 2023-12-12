Рекрутинг до ЗСУ — чи можуть перевести в інший підрозділ без згоди військового

Військові керують польотом БпЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Набирає популярності мобілізація через рекрутингові компанії, завдяки чому українці можуть обрати спеціальність у ЗСУ, що найбільш відповідає їхнім вподобанням та вмінням. Таким чином громадяни закриють вакансії, що потрібні армії та послужать обов'язку захищати країну.

Однак чи є ймовірність того, що можуть перевести в інший підрозділ без даної на те згоди військового, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в коментарі NV.

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Чи можуть перевести з підрозділу без згоди

Зазначається, що призов відбувається напряму до підрозділів, однак узгодження всіх питань індивідуальне й залежить від багатьох факторів, зокрема, стану здоров’я кандидата, потреби в навчанні, бойового досвіду тощо. Проте Калмикова запевнила, що наразі не розглядають переведення фахівця на інші спеціальності в рамках рекрутингу.

"Гіпотетично таке можливо. Чим може бути викликане перенаправлення на інші посади? Це залежить від рішення командира. Нам важливо розуміти, що армія є армією", ― зазначила заступниця.

Чи можуть оператора БпЛА перевести в штурмовики

Вона також прокоментувала переведення операторів БпЛА у штурмовики, зазначивши, що такого не буде. Однак важливо розуміти, що й служба оператора БпЛА відбувається в різних місцях.

"Якщо людина йде на оператора БпЛА і підписує контракт на оператора БпЛА, вона служитиме оператором БпЛА. Але оператори БпЛА теж мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо. Але наша основна ціль — це, власне, щоб навички, досвід людини в цивільному житті були максимально використані на захист Батьківщини", ― пояснила посадовиця.

Як відбувається переведення до іншого підрозділу

За її словами, переведення можливе, але проходить за законом і залежить від інтересів не тільки кандидата та командира, а й обох підрозділів.

"Переведення між посадами регулюється законодавством, відбувається взаємодія між командирами. Один командир має погодити переведення від себе, а другий — перехід до себе", ― пояснила вона.

Нагадаємо, що далеко не всі мобілізовані українці потраплять на фронт. У Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома. Детальніше про це — в матеріалі Новини.LIVE.