Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Рекрутинг в ВСУ — могут ли перевести в другое подразделение без согласия военного arrow

Рекрутинг в ВСУ — могут ли перевести в другое подразделение без согласия военного

12 декабря 2023 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в ВСУ — могут ли перевести в другое подразделение без согласия военного
Военные управляют полетом БПЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании, благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их предпочтениям и умениям. Таким образом, граждане закроют вакансии, которые нужны армии и послужат обязанности защищать страну.

Однако есть ли вероятность того, что могут перевести в другое подразделение без данного на то согласия военного, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в комментарии NV.

Читайте также:

Могут ли перевести из подразделения без согласия

Отмечается, что призыв происходит напрямую в подразделения, однако согласование всех вопросов индивидуально и зависит от многих факторов, в частности, состояния здоровья кандидата, потребности в учебе, боевого опыта и т.д. Однако Калмыкова заверила, что пока не рассматривают перевод специалиста на другие специальности в рамках рекрутинга.

"Гипотетически это возможно. Чем может быть вызвано перенаправление на другие должности? Это зависит от решения командира. Нам важно понимать, что армия является армией", ― отметила заместитель.

Могут ли оператора БпЛА перевести в штурмовики

Она также прокомментировала перевод операторов БпЛА в штурмовики, отметив, что такого не будет. Однако важно понимать, что и служба оператора БпЛА проходит в разных местах.

"Если человек идет на оператора БпЛА и подписывает контракт на оператора БпЛА, он будет служить оператором БпЛА. Но у операторов БпЛА тоже есть разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и т.д. Но наша основная цель — это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы в защиту Родины", ― объяснила чиновник.

Как происходит перевод в другое подразделение

По ее словам, перевод возможен, но проходит по закону и зависит от интересов не только кандидата и командира, но и обоих подразделений.

"Перевод между должностями регулируется законодательством, происходит взаимодействие между командирами. Один командир должен согласовать перевод от себя, а второй — переход к себе", — пояснила она.

Напомним, что далеко не все мобилизованные украинцы попадут на фронт. В Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома. Детальнее об этом — в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме