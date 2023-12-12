Рекрутинг в ВСУ — могут ли перевести в другое подразделение без согласия военного

Военные управляют полетом БПЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании, благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их предпочтениям и умениям. Таким образом, граждане закроют вакансии, которые нужны армии и послужат обязанности защищать страну.

Однако есть ли вероятность того, что могут перевести в другое подразделение без данного на то согласия военного, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в комментарии NV.

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Могут ли перевести из подразделения без согласия

Отмечается, что призыв происходит напрямую в подразделения, однако согласование всех вопросов индивидуально и зависит от многих факторов, в частности, состояния здоровья кандидата, потребности в учебе, боевого опыта и т.д. Однако Калмыкова заверила, что пока не рассматривают перевод специалиста на другие специальности в рамках рекрутинга.

"Гипотетически это возможно. Чем может быть вызвано перенаправление на другие должности? Это зависит от решения командира. Нам важно понимать, что армия является армией", ― отметила заместитель.

Могут ли оператора БпЛА перевести в штурмовики

Она также прокомментировала перевод операторов БпЛА в штурмовики, отметив, что такого не будет. Однако важно понимать, что и служба оператора БпЛА проходит в разных местах.

"Если человек идет на оператора БпЛА и подписывает контракт на оператора БпЛА, он будет служить оператором БпЛА. Но у операторов БпЛА тоже есть разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и т.д. Но наша основная цель — это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы в защиту Родины", ― объяснила чиновник.

Как происходит перевод в другое подразделение

По ее словам, перевод возможен, но проходит по закону и зависит от интересов не только кандидата и командира, но и обоих подразделений.

"Перевод между должностями регулируется законодательством, происходит взаимодействие между командирами. Один командир должен согласовать перевод от себя, а второй — переход к себе", — пояснила она.

Напомним, что далеко не все мобилизованные украинцы попадут на фронт. В Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома. Детальнее об этом — в материале Новини.LIVE.