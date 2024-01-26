Рекрутинг до ЗСУ — де потребують операторів БпЛА з оплатою до 125 000 грн

Оператор БпЛА Збройних сил України. Фото: vctr.media

Операторів БпЛА шукає у батальйони та інші підрозділи 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов". Спеціаліст отримуватиме 25 000-125 000 грн, а також грошову надбавку за роботу в зоні бойових дій.

Про це йдеться на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот повідомлення про роботу з сайту Work.ua

Вакансія Оператор БпЛА

Майбутній працівник повинен буде виявляти та ліквідовувати ворога, коригувати артилерійський вогонь, здійснювати повітряну розвідку, дешифрувати відеоматеріали,

знищувати противника дронами зі скидами.

Серед вимог до кандидата на посаду оператора БпЛА роботодавець зазначив такі:

теоретична та практична базова підготовка з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);

досвід керування БпЛА;

досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ буде перевагою;

фізична та психологічна витривалість;

готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість полк "Азов" пропонує працівнику офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або змогу підписати контракт, можливість чинним військовим перейти з інших підрозділів, грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що бригада "Азов" НГУ шукає саперів в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. Обов'язки фахівця передбачають пошук і знешкодження мін та снарядів, організацію проходів у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідацію вибухонебезпечних предметів.