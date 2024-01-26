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Рекрутинг в ВСУ — где нуждаются в операторах БпЛА с оплатой до 125 000 грн

26 января 2024 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в ВСУ — где нуждаются в операторах БпЛА с оплатой до 125 000 грн
Оператор БпЛА Вооруженных Сил Украины. Фото: vctr.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Операторов БпЛА ищет в батальоны и другие подразделения 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов". Специалист будет получать 25 000-125 000 грн, а также денежную надбавку за работу в зоне боевых действий.

Об этом говорится на сайте поиска работы Work.ua.

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Скриншот сообщения о работе с сайта Work.ua
Скриншот сообщения о работе с сайта Work.ua

Вакансия Оператор БпЛА

Будущий работник должен будет выявлять и ликвидировать врага, корректировать артиллерийский огонь, осуществлять воздушную разведку, дешифровать видеоматериалы, уничтожать противника дронами со сбросами.

Среди требований к кандидату на должность оператора БпЛА работодатель отметил следующие:

  • теоретическая и практическая базовая подготовка по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.п.);
  • опыт управления БпЛА;
  • опыт управления БпЛА под влиянием действия РЭБ будет преимуществом;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий.

Полк "Азов" предлагает работнику официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт, возможность действующим военным перейти из других подразделений, денежную надбавку в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что бригада "Азов" НГУ ищет саперов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. Обязанности специалиста подразумевают поиск и обезвреживание мин и снарядов, организацию проходов в минно-взрывных зонах врага и ликвидацию взрывоопасных предметов.

ВСУ
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Рекрутинг

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