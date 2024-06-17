Рекрутинг військових медиків до бригади "Азов" — вакансії та умови роботи

Бійці бригади спецпризначення "Азов" НГУ. Фото: facebook.com/azov.media4308

Українців запрошують на роботу до 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України на посаду терапевта, сімейного лікаря. Потрібен фахівець із медичною освітою та досвідом роботи за спеціальністю. Платити обіцяють до 120 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 15 червня.

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До обов'язків терапевта в бригаді "Азов" входить:

робота на стабілізаційному пункті бригади та на стаціонарі бригади;

амбулаторний прийом;

прийом поранених з легкою черепно-мозковою травмою;

призначення лікування та контроль за виконанням на місці;

профілактика захворювань та догляд за особливим складом;

взаємодія з патронатною службою бригади;

збір та обробка санітарних даних;

при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Військова медичка в бригаді "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Щоб отримати посаду фахівець повинен мати вищу медичну освіту, відповідний досвід роботи, а також бути готовим працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційну мобілізацію або службу за контрактом;

можливість переведення військових;

плату від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи, а також надбавку в розмірі 3300 гривень щодня у разі перебування в зоні бойових дій;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Військовий лікар надає допомогу. Фото: facebook.com/azov.media4308

Вакансії в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що в бригаді з'явилася вакансія інженера технічних засобів захисту. Потрібні фахівці з технічною (бажано вищою) освітою та досвідом роботи з монтажем, наладкою, проєктуванням сучасних систем. За перебування в зоні бойових дій фахівцю доплачуватимуть 3 300 гривень щодня.

Також в "Азові" є вакансія оператора радіоелектронної боротьби. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень. Перевагу матиме кандидат із технічною освітою, розумінням принципів побудови систем РЕР/РЕБ, який служив у підрозділах зв’язку, радіоелектронної розвідки або боротьби, проходив курс підготовки за напрямками РЕР або РЕБ.

Додамо, що також бійці шукають психологів. Потрібні повна базова психологічна освіта та досвід роботи за фахом. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.