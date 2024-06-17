Рекрутинг военных медиков в бригаду "Азов" — вакансии и условия работы

Рекрутинг в "Азов" — бойцы назвали гражданского специалиста, без которого не обойтись на фронте
Украинцев приглашают на работу в 12-ю бригаду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины на должность терапевта, семейного врача. Требуется специалист с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Платить обещают до 120 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 15 июня.
Вакансия терапевта на передовой
В обязанности терапевта в бригаде "Азов" входит:
- работа на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;
- амбулаторный прием;
- прием раненых с легкой черепно-мозговой травмой;
- назначение лечения и контроль за исполнением на месте;
- профилактика заболеваний и уход за особым составом;
- взаимодействие с патронатной службой бригады;
- сбор и обработка санитарных данных;
- при необходимости оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места на стабилизационном пункте.
Чтобы получить должность, специалист должен иметь высшее медицинское образование, соответствующий опыт работы, а также быть готовым работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
"Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальную мобилизацию или службу по контракту;
- возможность перевода военных;
- плату от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы, а также надбавку в размере 3300 гривен ежедневно в случае нахождения в зоне боевых действий;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Вакансии в бригаде "Азов"
Напомним, что в бригаде появилась вакансия инженера технических средств защиты. Требуются специалисты с техническим (желательно высшим) образованием и опытом работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем. За пребывание в зоне боевых действий специалисту будут доплачивать 3300 гривен ежедневно.
Также в "Азове" есть вакансия оператора радиоэлектронной борьбы. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен. Преимущество будет у кандидата с техническим образованием, пониманием принципов построения систем РЭР/РЭБ, который служил в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы, проходил курс подготовки по направлениям РЭР или РЭБ.
Добавим, что также бойцы ищут психологов. Требуется полное базовое психологическое образование и опыт работы по специальности. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.
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