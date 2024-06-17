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Рекрутинг в "Азов" — бойцы назвали гражданского специалиста, без которого не обойтись на фронте

17 июня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг военных медиков в бригаду "Азов" — вакансии и условия работы
Бойцы бригады спецназначения "Азов" НГУ. Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцев приглашают на работу в 12-ю бригаду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины на должность терапевта, семейного врача. Требуется специалист с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Платить обещают до 120 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 15 июня.

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Вакансия терапевта, семейного врача в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Вакансия терапевта на передовой

В обязанности терапевта в бригаде "Азов" входит:

  • работа на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;
  • амбулаторный прием;
  • прием раненых с легкой черепно-мозговой травмой;
  • назначение лечения и контроль за исполнением на месте;
  • профилактика заболеваний и уход за особым составом;
  • взаимодействие с патронатной службой бригады;
  • сбор и обработка санитарных данных;
  • при необходимости оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места на стабилизационном пункте.
Работа по оказанию медицинской помощи на войне
Военный медик в бригаде "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Чтобы получить должность, специалист должен иметь высшее медицинское образование, соответствующий опыт работы, а также быть готовым работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию или службу по контракту;
  • возможность перевода военных;
  • плату от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы, а также надбавку в размере 3300 гривен ежедневно в случае нахождения в зоне боевых действий;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Рекрутинг медиков в армию
Военный врач оказывает помощь. Фото: facebook.com/azov.media4308

Вакансии в бригаде "Азов"

Напомним, что в бригаде появилась вакансия инженера технических средств защиты. Требуются специалисты с техническим (желательно высшим) образованием и опытом работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем. За пребывание в зоне боевых действий специалисту будут доплачивать 3300 гривен ежедневно.

Также в "Азове" есть вакансия оператора радиоэлектронной борьбы. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен. Преимущество будет у кандидата с техническим образованием, пониманием принципов построения систем РЭР/РЭБ, который служил в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы, проходил курс подготовки по направлениям РЭР или РЭБ.

Добавим, что также бойцы ищут психологов. Требуется полное базовое психологическое образование и опыт работы по специальности. Специалистам обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

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