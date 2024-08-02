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"Резерв+" не бачить відстрочки — що робити військовозобов'язаному

2 серпня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-облікові дані в Резерв+ - проблеми із відображенням відстрочки - порада юриста
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Не у всіх військовозобов’язаних мобільний застосунок "Резерв+" показує дані про оформлену відстрочку. У такій ситуації громадянин має звернутися до ТЦК — особисто чи через адвокатський запит.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час процесу масового оновлення військово-облікових даних у деяких військовозобов’язаних громадян виявилися проблеми із актуалізацією даних, зокрема, щодо відстрочки.

Так, мобільний застосунок "Резерв+" не завжди показує оформлену військовозобов’язаним відстрочку.

Що робити військовозобов’язаному

Відповідаючи на питання щодо можливих проблем у такій ситуації, Юрій Айвазян підтвердив, що така ситуація є нештатною.

"На роботі проблем не буде, а от при зустрічі з патрулем можуть бути, оскільки у ВОД та у "Резерв+" немає інформації про відстрочку", — підкреслив юрист.

Він додав, що у такій ситуації виправити проблему можна або особисто відвідавши територіальний центр комплектування, або направити на адресу ТЦК адвокатський запит.

Нагадаємо, що понад три мільйони українців оновили дані через застосунок "Резерв+", та офіційно уряд не визнав цей канал інформації офіційним джерелом. 

Додамо, що у додатку "Резерв+" з'явилася нова функція, яка дозволяє працівникам критично важливих підприємств підвантажувати дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП юристи резерв

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