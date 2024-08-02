Военно-учетные данные в Резерв+ - проблемы с отражением отсрочки - совет юриста

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Не у всех военнообязанных мобильное приложение "Резерв+" показывает данные об оформленной отсрочке. В такой ситуации гражданин должен обратиться в ТЦК — лично или по адвокатскому запросу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Проблемы с "Резерв+"

Во время процесса массового обновления военно-учетных данных у некоторых военнообязанных граждан оказались проблемы с актуализацией данных, в частности отсрочки.

Так, мобильное приложение "Резерв+" не всегда показывает оформленную военнообязанную отсрочку.

Что делать военнообязанному

Отвечая на вопрос о возможных проблемах в такой ситуации, Юрий Айвазян подтвердил, что такая ситуация является нештатной.

"На работе проблем не будет, а вот при встрече с патрулем могут быть, поскольку в ВУД и в "Резерв+" нет информации об отсрочке", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что в такой ситуации исправить проблему можно либо лично посетив территориальный центр комплектования, либо направить в адрес ТЦК адвокатский запрос.

Напомним, что более трех миллионов украинцев обновили данные через приложение "Резерв+", и официально правительство не признало этот канал информации официальным источником.

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая работникам критически важных предприятий подгружать данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.