У Міноборони пояснили, навіщо потрібно оновлювати застосунок "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" на екрані мобільного. Фото: Новини.LIVE

Мобільний застосунок "Резерв+" потрібно оновити до останньої версії. У релізі 1.6.1 оновився безпековий сертифікат, який зробить роботу застосунку більш захищеною.

Про це в понеділок, 19 травня, повідомили в Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Навіщо оновлювати "Резерв+"

Оновити застосунок потрібно для того, щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами.

У разі відсутності оновлення у версії 1.6.0 під час авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок, а в більш старих версіях буде сповіщення про технічну помилку.

Як оновити "Резерв+"

Для оновлення застосунку можна скористатися як App Store, так і Google Play.

Також можна увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+".

Як зробити оновлення автоматичним:

iOS: Параметри — Програми — "Резерв+" — Увімкнути фонове оновлення;

Android: Відкрити "Резерв+" у маркеті — Три крапки у правому верхньому куті — Автооновлення.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна оформити відстрочку. Відповідний документ уже отримали 333 людини.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" планують додати ще одну функцію. Йдеться про дистанційне штрафування громадян, які ухиляються від військового призову.