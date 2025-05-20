У Міноборони пояснили, навіщо потрібно оновлювати застосунок "Резерв+"

"Резерв+" потрібно оновити — у Міноборони пояснили, навіщо
Мобільний застосунок "Резерв+" потрібно оновити до останньої версії. У релізі 1.6.1 оновився безпековий сертифікат, який зробить роботу застосунку більш захищеною.
Про це в понеділок, 19 травня, повідомили в Міноборони України.
Навіщо оновлювати "Резерв+"
Оновити застосунок потрібно для того, щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами.
У разі відсутності оновлення у версії 1.6.0 під час авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок, а в більш старих версіях буде сповіщення про технічну помилку.
Як оновити "Резерв+"
Для оновлення застосунку можна скористатися як App Store, так і Google Play.
Також можна увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+".
Як зробити оновлення автоматичним:
iOS: Параметри — Програми — "Резерв+" — Увімкнути фонове оновлення;
Android: Відкрити "Резерв+" у маркеті — Три крапки у правому верхньому куті — Автооновлення.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна оформити відстрочку. Відповідний документ уже отримали 333 людини.
Також ми повідомляли, що в "Резерв+" планують додати ще одну функцію. Йдеться про дистанційне штрафування громадян, які ухиляються від військового призову.
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