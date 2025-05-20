В Минобороны объяснили, зачем нужно обновлять приложение "Резерв+"

Приложение "Резерв+" на экране мобильного. Фото: Новини.LIVE

Мобильное приложение "Резерв+" нужно обновить до последней версии. В релизе 1.6.1 обновился сертификат безопасности, который сделает работу приложения более защищенной.

Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в Минобороны Украины.

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Зачем обновлять "Резерв+"

Обновить приложение нужно для того, чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами.

В случае отсутствия обновления в версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение, а в более старых версиях будет оповещение о технической ошибке.

Как обновить "Резерв+"

Для обновления приложения можно воспользоваться как App Store, так и Google Play.

Также можно включить автоматическое обновление "Резерв+".

Как сделать обновление автоматическим:

iOS: Параметры — Приложения — "Резерв+" — Включить фоновое обновление;

Android: Открыть "Резерв+" в маркете — Три точки в правом верхнем углу — Автообновление.

Напомним, в приложении "Резерв+" можно оформить отсрочку. Соответствующий документ уже получили 333 человека.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" планируют добавить еще одну функцию. Речь идет о дистанционном штрафовании граждан, которые уклоняются от военного призыва.