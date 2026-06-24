Чому у Резерв+ зникла функція відстрочки через інвалідність

Перевірка документів. Фото ілюстративне: Львівський ТЦК та СП

Через технічні складнощі в обміні інформацією з державними базами соціальної сфери у застосунку "Резерв+" тимчасово вимкнули функціонал, пов'язаний із підтвердженням інвалідності в громадян. Аби уникнути помилок під час обробки документів військовозобов'язаних, розробники призупинили онлайн-оформлення відстрочок, проте запевняють, що вже чинні пільги залишаються легітимними.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Застосунок Резерв+ тимчасово призупинив послуги з оформлення відстрочки по інвалідності

У додатку "Резерв+" довелося тимчасово вимкнути кілька послуг. Йдеться про сервіси, де потрібно підтверджувати інвалідність. Проблема виникла через збої в державних реєстрах соціальної сфери, бо вони почали надсилати системі неправильні дані.

Щоб програма не наробила помилок під час обробки документів військовозобов'язаних, розробники вирішили поставити функціонал на паузу. Наразі в додатку неможливо подати нову заяву, щоб отримати відстрочку через проблеми зі здоров'ям. Також не вийде просто оновити інформацію про свою інвалідність онлайн. Технічні складнощі зачепили і працівників ТЦК, тож вони тимчасово не можуть перевіряти ці медичні дані через свої робочі системи.

Повідомлення про збій. Фото: скриншот

Водночас у Міноборони пояснили, що цей технічний збій не позбавляє людей їхніх законних прав на відстрочку. Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку через інвалідність, то вона нікуди не зникає. Ті ж відстрочки, які користувачі вже встигли оформити раніше, залишаються повністю дійсними.

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Фахівці зараз чекають, коли обмін даними між державними базами знову запрацює стабільно. Щойно соціальні реєстри почнуть видавати коректні відповіді, всі вимкнені функції одразу повернуть у "Резерв+". Про відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково.

Як уже повідомляли раніше Новини.LIVE, ТЦК може повернути на військовий облік громадян, яких зняли з нього до проведення останніх реформ. За інформацією порталу "Юристи.UA", дані цих людей відсутні в електронних базах і є лише в паперових квитках. Якщо людину знову намагаються взяти на облік, юристи рекомендують офіційно звертатися до керівництва ТЦК за роз'ясненнями.

Поряд із цим представники Харківського ОТЦК нагадали про популярний міф, що повістки, які не були вручені особисто, нібито не мають юридичної сили. Там пояснили, що повістки, які заповнені представником ТЦК вручну або були автоматично створені в реєстрі "Оберіг", є рівнозначними.