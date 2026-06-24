У ТЦК назвали розмір штрафів за неявку за повісткою

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі військовозобов'язані особи досі вважають, що якщо повістку не вручили особисто під підпис, то тоді можна не йти до ТЦК. Однак насправді документ може бути надісланий трьома способами, і за його ігнорування людині загрожує штраф.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони.

Який штраф буде за ігнорування повістки

У Харківському ОТЦК на сторінці в Facebook повідомили, що рекомендований із повісткою, який надходить через "Укрпошта", або ж повістка вручена групою оповіщенні ТЦК — мають однакову юридичну силу. Ця рівнозначність закріплена на рівні законодавства.

"Повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником районного (міського) ТЦК. Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ТЦК, громадянин може отримати повістку трьома способами: особисто від групи оповіщення, в приміщенні ТЦК або рекомендованим поштовим відправленням. Водночас дані щодо вручення, відправлення та статусу фіксуються в реєстрі "Оберіг".

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Рекомендований лист надходить за тією адресою, яку людина вказувала, коли уточнювала військово-облікові дані. Якщо ж такого уточнення не було, тоді лист надходить за місцем реєстрації або декларування. Після цього у громадянина є три доби, щоб забрати повістку.

І після цього починається основний відлік. Тобто, у мешканців великих міст (обласних центрів) є 7 днів за яку до ТЦК, а у жителів інших населених пунктів - 10 днів.

Таким чином, якщо особа отримала повістку належним чином, то вважається повідомленою. Тобто, незнання про надходження або фраза "не помітив листа" — не є виправданням ситуації.

Якщо людина проігнорувала повістку і порушила правила міського обліку, тоді вона може отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також особу можуть оголосити у розшук.

У разі, якщо громадянин систематично ігнорує повістки, в такому випадку не виключена вже кримінальна відповідальність за ст. 36 ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Водночас, у випадку коли людина не може прибути до ТЦК у визначений час, у законі передбачено три дні після вказаної дати, щоб поінформувати про причину неприбуття. Це означає, що з'явилися до ТЦК потрібно буде наступного тижня.

Серед причин, які можуть бути виправданням неявки: хвороба, стихійне лихо, бойові дії та наслідки від них, смерть близького родича. Однак важливо наголосити, що ці причини мають бути підтверджені документально.

Пост Харківського ОТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, особа яка порушила правила військового обліку, може сплатити штраф на пільгових умовах. Однак це можливо зробити лише к короткий період.

Також ми писали, що розшук у "Резерв+" знімається після сплати штрафу, однак у деяких випадках він може залишитися.