ТЦК можуть мати багато причин, щоб оголосити чоловіка у розшук. Юристка назвала ці причини.

Під час дії загальної мобілізації в Україні, додаток "Резерв+" надає військовозобов'язаним можливість оновлювати свої дані, отримувати військово-обліковий документ та переглядати свій статус. Проте він може сигналізувати й про статус самого військовозобов'язаного, наприклад, повідомити, що він у розшук.

Колеги з ТСН запитали в адвокатки Марини Бекало, що означає статус "у розшуку" і що в цьому випадку робити.

Причини присвоєння статусу "у розшуку"

Цей статус, може бути присвоєний військовозобов'язаним, які порушили правила військового обліку. До таких порушень, за словами марини Бекало, належать:

неявка до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення даних після досягнення 25-річного віку;

зміна місця проживання без повідомлення ТЦК та не ставлення на облік у новому місці;

неявка на військовий облік після досягнення відповідного віку;

несвоєчасне ставлення на військовий облік після зняття з нього;

неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання;

неявка до ТЦК у призначений час за повісткою без поважних причин;

непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або неявка до ТЦК після її проходження;

неявка до ТЦК у призначений час за повісткою на військову службу під час мобілізації без поважних причин.

Що робити, якщо ви бачите статус "у розшуку"

Юристка радить звернутися до свого ТЦК для з'ясування причин присвоєння статусу та подальшого розв'язання питання. Також варто перевірити правильність ваших даних в системі "Оберіг".

Нагадаємо, ТЦК мають повне право оголосити у розшук громадянина за порушення військового обліку до досягнення 60-річного віку. Юристи пояснили, що буде після 60-річчя.

Також ми писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.