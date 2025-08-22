Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Резерв+ сигналізує про статус "у розшуку" — юристка дала поради

Резерв+ сигналізує про статус "у розшуку" — юристка дала поради

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 01:30
ТЦК можуть мати багато причин, щоб оголосити чоловіка у розшук. Юристка назвала ці причини.
Чоловік зі смартфоном у руках. Ілюстративне фото: pexels.com

Під час дії загальної мобілізації в Україні, додаток "Резерв+" надає військовозобов'язаним можливість оновлювати свої дані, отримувати військово-обліковий документ та переглядати свій статус. Проте він може сигналізувати й про статус самого військовозобов'язаного, наприклад, повідомити, що він у розшук.

Колеги з ТСН запитали в адвокатки Марини Бекало, що означає статус "у розшуку" і що в цьому випадку робити.

Реклама
Читайте також:

Причини присвоєння статусу "у розшуку"

Цей статус, може бути присвоєний військовозобов'язаним, які порушили правила військового обліку. До таких порушень, за словами марини Бекало, належать:

  • неявка до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення даних після досягнення 25-річного віку;
  • зміна місця проживання без повідомлення ТЦК та не ставлення на облік у новому місці;
  • неявка на військовий облік після досягнення відповідного віку;
  • несвоєчасне ставлення на військовий облік після зняття з нього;
  • неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання;
  • неявка до ТЦК у призначений час за повісткою без поважних причин;
  • непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або неявка до ТЦК після її проходження;
  • неявка до ТЦК у призначений час за повісткою на військову службу під час мобілізації без поважних причин.

Що робити, якщо ви бачите статус "у розшуку"

Юристка радить звернутися до свого ТЦК для з'ясування причин присвоєння статусу та подальшого розв'язання питання. Також варто перевірити правильність ваших даних в системі "Оберіг".

Нагадаємо, ТЦК мають повне право оголосити у розшук громадянина за порушення військового обліку до досягнення 60-річного віку. Юристи пояснили, що буде після 60-річчя.

Також ми писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

додаток мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації