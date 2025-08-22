ТЦК могут иметь много причин, чтобы объявить мужчину в розыск. Юрист назвала эти причины.

Резерв+ сигнализирует о статусе "в розыске" — юрист дала советы
Во время действия всеобщей мобилизации в Украине, приложение "Резерв+" предоставляет военнообязанным возможность обновлять свои данные, получать военно-учетный документ и просматривать свой статус. Однако оно может сигнализировать и о статусе самого военнообязанного, например, сообщить, что он в розыске.
Коллеги из ТСН спросили у адвоката Марины Бекало, что означает статус "в розыске" и что в этом случае делать.
Причины присвоения статуса "в розыске"
Этот статус может быть присвоен военнообязанным, которые нарушили правила воинского учета. К таким нарушениям, по словам Марины Бекало, относятся:
- неявка в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК) для обновления данных после достижения 25-летнего возраста;
- смена места жительства без уведомления ТЦК и не постановки на учет в новом месте;
- неявка на воинский учет после достижения соответствующего возраста;
- несвоевременное отношение на воинский учет после снятия с него;
- неуведомление ТЦК об изменении места жительства;
- неявка в ТЦК в назначенное время по повестке без уважительных причин;
- непрохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) или неявка в ТЦК после ее прохождения;
- неявка в ТЦК в назначенное время по повестке на военную службу по мобилизации без уважительных причин.
Что делать, если вы видите статус "в розыске"
Юрист советует обратиться в свой ТЦК для выяснения причин присвоения статуса и дальнейшего решения вопроса. Также стоит проверить правильность ваших данных в системе "Оберіг".
Напомним, ТЦК имеют полное право объявить в розыск гражданина за нарушение воинского учета до достижения 60-летнего возраста. Юристы объяснили, что будет после 60-летия.
Также мы писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!