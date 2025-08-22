ТЦК могут иметь много причин, чтобы объявить мужчину в розыск. Юрист назвала эти причины.

Мужчина со смартфоном в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

Во время действия всеобщей мобилизации в Украине, приложение "Резерв+" предоставляет военнообязанным возможность обновлять свои данные, получать военно-учетный документ и просматривать свой статус. Однако оно может сигнализировать и о статусе самого военнообязанного, например, сообщить, что он в розыске.

Коллеги из ТСН спросили у адвоката Марины Бекало, что означает статус "в розыске" и что в этом случае делать.

Причины присвоения статуса "в розыске"

Этот статус может быть присвоен военнообязанным, которые нарушили правила воинского учета. К таким нарушениям, по словам Марины Бекало, относятся:

неявка в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК) для обновления данных после достижения 25-летнего возраста;

смена места жительства без уведомления ТЦК и не постановки на учет в новом месте;

неявка на воинский учет после достижения соответствующего возраста;

несвоевременное отношение на воинский учет после снятия с него;

неуведомление ТЦК об изменении места жительства;

неявка в ТЦК в назначенное время по повестке без уважительных причин;

непрохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) или неявка в ТЦК после ее прохождения;

неявка в ТЦК в назначенное время по повестке на военную службу по мобилизации без уважительных причин.

Что делать, если вы видите статус "в розыске"

Юрист советует обратиться в свой ТЦК для выяснения причин присвоения статуса и дальнейшего решения вопроса. Также стоит проверить правильность ваших данных в системе "Оберіг".

Напомним, ТЦК имеют полное право объявить в розыск гражданина за нарушение воинского учета до достижения 60-летнего возраста. Юристы объяснили, что будет после 60-летия.

Также мы писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.