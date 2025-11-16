Мобілізація в окупованій Луганській області - Росія призвала резервістів

Військові російської армії. Фото ілюстративне: ГУР

Російська Федерація на тимчасово окупованій українській Луганщині зібрала першу партію резервістів. Замість охорони об'єктів, ворог направив їх одразу в навчальні центри.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

Що відомо про мобілізацію людей на Луганщині

"На окупованій території Луганщини зібрали першу партію резервістів. У Міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. "Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців", — розповіли в ОВА.

Також там додали, що у кожній адміністративно-територіальній громаді "військомати" встановили відповідний план "нового варіанту примусової мобілізації".

Нагадаємо, у серпні в Центрі національного спротиву повідомили, росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області продовжують мілітаризувати українських дітей, готуючи їх до майбутньої служби в армії РФ.

Зокрема, у Станиці Луганській представники Росгвардії спільно з активістами путінської партії "Единая Россия" організували для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" спеціальне "тренування", що фактично стало елементом військової підготовки.

Також у Луганській ОВА влітку повідомляли, що з 1 вересня на окупованій території регіону у школах почнуть діяти 95 так званих "козацьких класів", що теж є елементом підготовки дітей до війни.