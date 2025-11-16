Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація РФ мобілізувала резервістів на окупованій Луганщині, — ОВА

РФ мобілізувала резервістів на окупованій Луганщині, — ОВА

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 04:40
Оновлено: 04:50
Мобілізація в окупованій Луганській області - Росія призвала резервістів
Військові російської армії. Фото ілюстративне: ГУР

Російська Федерація на тимчасово окупованій українській Луганщині зібрала першу партію резервістів. Замість охорони об'єктів, ворог направив їх одразу в навчальні центри. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про мобілізацію людей на Луганщині

"На окупованій території Луганщини зібрали першу партію резервістів. У Міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. "Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців", — розповіли в ОВА.

Також там додали, що у кожній адміністративно-територіальній громаді "військомати" встановили відповідний план "нового варіанту примусової мобілізації".

Нагадаємо, у серпні в Центрі національного спротиву повідомили, росіяни на тимчасово окупованій території Луганської області продовжують мілітаризувати українських дітей, готуючи їх до майбутньої служби в армії РФ. 

Зокрема, у Станиці Луганській представники Росгвардії спільно з активістами путінської партії "Единая Россия" організували для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" спеціальне "тренування", що фактично стало елементом військової підготовки.

Також у Луганській ОВА влітку повідомляли, що з 1 вересня на окупованій території регіону у школах почнуть діяти 95 так званих "козацьких класів", що теж є елементом підготовки дітей до війни.

Луганська область окупанти мобілізація війна в Україні Росія армія РФ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації