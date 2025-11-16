Мобилизация в оккупированной Луганской области - Россия призвала резервистов

Военные российской армии. Фото иллюстративное: ГУР

Российская Федерация на временно оккупированной украинской Луганщине собрала первую партию резервистов. Вместо охраны объектов, враг направил их сразу в учебные центры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

Реклама

Читайте также:

Что известно о мобилизации людей на Луганщине

"На оккупированной территории Луганщины собрали первую партию резервистов. В Минобороны РФ их обещали готовить исключительно к охране инфраструктурных объектов. Впрочем, сразу отправили в учебные центры. "Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев", — рассказали в ОВА.

Также там добавили, что в каждой административно-территориальной общине "военкоматы" установили соответствующий план "нового варианта принудительной мобилизации".

Напомним, в августе в Центре национального сопротивления сообщили, россияне на временно оккупированной территории Луганской области продолжают милитаризировать украинских детей, готовя их к будущей службе в армии РФ.

В частности, в Станице Луганской представители Росгвардии совместно с активистами путинской партии "Единая Россия" организовали для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман" специальную "тренировку", что фактически стало элементом военной подготовки.

Также в Луганской ОГА летом сообщали, что с 1 сентября на оккупированной территории региона в школах начнут действовать 95 так называемых "казацких классов", что тоже является элементом подготовки детей к войне.