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РФ вербує жінок в штурмові загони на війну проти України — що їм обіцяють

29 листопада 2023 05:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
РФ вербує жінок в штурмові загони на війну проти України — що їм обіцяють
Жінки-військовослужбовиці в РФ. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росія продовжує приховну мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер в Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.

Про це повідомляє видання "Важливі історії".

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Мобілізація жінок в РФ — що відомо

Зазначається, що РФ для мобілізації жінок створила спеціальний батальйон "Еспаньола". Він нібито організований "російськими футбольними хуліганами".

"Дівчатам надається можливість реалізуватися не лише у снайперській справі", — йдеться у повідомленні.

РФ набирає жінок у штурмові загони, а також у підрозділи РЕБ, РЕР та БПЛА. Не дивно, що окупанти намагаються заманити жінок до лав армії "великими виплатами".

"Жінкам пропонують укласти контракт на 6 місяців, з яких два підуть на навчання та злагодження. У цей період росіянкам, котрі погодилися воювати проти України, обіцяють платити до 120 тис. рублів", — пише видання.

До того ж, росіянкам обіцяють, що у разі поранення чи смерті їхні родичі зможуть отримати до 5 млн рублів.

Нагадаємо, Кремль "незрозуміло стурбований" результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Особливо російську владу турбує падіння рейтингу Путіна серед колишніх учасників війни проти України.

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