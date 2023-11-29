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РФ вербует женщин в штурмовые отряды на войну против Украины — что им обещают

29 ноября 2023 05:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
РФ вербует женщин в штурмовые отряды на войну против Украины — что им обещают
Женщины-военнослужащие в РФ. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россия продолжает скрытую мобилизацию на фоне предстоящих выборов. Теперь в Кремле пытаются пополнить свои ряды еще женщинами.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

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Отмечается, что РФ для мобилизации женщин создала специальный батальон "Эспаньола". Он якобы организован "русскими футбольными хулиганами".

"Девушкам предоставляется возможность реализоваться не только по снайперскому делу" , — говорится в сообщении.

РФ набирает женщин в штурмовые отряды, а также в подразделения РЭБ, РЭР и БПЛА. Неудивительно, что оккупанты пытаются заманить женщин в ряды армии "большими выплатами".

"Женщинам предлагают заключить контракт на 6 месяцев, из которых два пойдут на обучение и согласование. В этот период россиянкам, согласившимся воевать против Украины, обещают платить до 120 тыс. рублей", — пишет издание.

К тому же россиянкам обещают, что в случае ранения или смерти их родственники смогут получить до 5 млн рублей.

Напомним, Кремль "непонятно озабочен" результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года. Особенно российские власти беспокоят падение рейтинга Путина среди бывших участников войны против Украины.

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