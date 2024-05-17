"Ряжені" ТЦК — нові схеми шахрайства в Україні

Затримання кримінального угруповання у Запоріжжі. ФОТО: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Кількість справ щодо шахрайства в Україні різко зросла. А торік Україна взагалі поставила свій особистий антирекорд. Все частіше зустрічаються схеми, пов'язані з ухилянтами, коли під приводом допомоги шахраї спочатку за чималі гроші підробляють потрібний документ, а потім під виглядом співробітників ТЦК або правоохоронних органів вимагають великі суми вже за "вирішення" питання щодо справи про підробку документів або за непризив на службу.

"Ряжені" співробітники ТЦК

Одна з таких історій нещодавно розгорнулася у столиці. Як випливає з реєстру судових рішень, киянин вирішив "відкосити" від мобілізації за допомогою купівлі "білого квитка" та незабаром знайшов "потрібних" людей. За оформлення документа ділки попросили 6 тисяч доларів, які чоловік одразу сплатив. Щоправда, через пару днів потерпілому повідомили, що послуги подорожчали й потрібно перерахувати ще 2 тисячі доларів, на що останній погодився. Ще через два дні шахраї знову з'явилися і зажадали додатково перевести 63 тисячі гривень, цього разу нібито за обстеження ВЛК, після чого чоловік переслав їх на банківську картку.



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Під час обшуків у затриманих було знайдено банківські картки, оформлені на третіх осіб, та мобільні телефони. Фото: Офіс Генерального прокурора

Зачекавши кілька тижнів, злочинці розпочали реалізацію другої частини плану. Вони домовилися з жертвою про зустріч, а коли останній їхав до вказаного місця, його перехопили спільники шахраїв. Представившись співробітниками ДБР, вони повідомили, що за підробку документів чоловікові загрожуватиме в'язниця, а "закрити" питання можна за 16 тисяч доларів, які чоловік у результаті заплатив.



Зрозумівши, що "клієнт" грошовитий, злочинці вирішили відпрацювати його по-максимуму, і через кілька тижнів вже інші члени угруповання, одягнені у військову форму, навідалися до потерпілого в офіс і, представившись співробітниками ТЦК, повідомили, щоб той збирав речі для поїздки до ТЦК. За вирішення питання попросили ще 15 тисяч євро. На що потерпілий відповів, що не має таких грошей, та заплатив 3,5 тисячі євро та 50 тисячі гривень.

На цьому історія не закінчилась. Ще через кілька тижнів в офіс до горе-ухилянта знову нагрянули гості. Цього разу під виглядом поліцейського, який повідомив, що для закриття справи в поліції потрібно заплатити ще 10 тисяч доларів протягом найближчих двох місяців. Але й цього виявилося замало. Через деякий час шахраї прийшли ще раз, уже нібито від ТЦК, і повідомили, що потрібно ще 8 тисяч доларів, щоб потерпілого не відправили служити. На цьому етапі чоловік звернувся до поліції, де йому видали 4 тисяч доларів міченими купюрами, які той передав шахраям. Після чого група була затримана та постала перед судом.

"Шлях" за подвійну ціну

До речі, подібні випадки сьогодні трапляються з лякаючою регулярністю в різних регіонах країни. У середині квітня ДБР повідомило про затримання групи людей у Львівській області, яка спершу продала двом підприємцям підроблені документи про внесення їх у систему "Шлях" за 15 тисяч доларів. А потім, коли жертви прямували до кордону, там їх вже чекали фейкові співробітники ТЦК, одягнені у військову форму. Далі вже за накатаною. Перевіривши документи, злочинці почали загрожувати чоловікам розкриттям та кримінальною відповідальністю, вимагаючи від них 20 тисяч доларів за вирішення питання. Після того як чоловіки заплатили гроші, злочинне угруповання затримали.

Схожа історія наприкінці минулого року відбулася і в Одесі, де за схожих обставин бандити вимагали в ухилянта 20 тисяч доларів.

Активізувалися "зеки"

Втім, як показує практика, щоб стати жертвою шахраїв, необов'язково бути "ухилянтом". Користуючись складною ситуацією, свою діяльність активізували й тюремні "кол-центри". Якщо раніше вони дзвонили під виглядом співробітників банків, то сьогодні в арсеналі зеків-шахраїв набагато мерзенніші методи обману. Так, на Сумщині зеки з місцевого СІЗО обдурили 22 особи, у тому числі військовослужбовців ЗСУ, на більш ніж 265 тисяч гривень, продаючи неіснуючі автомобілі для ЗСУ. Інші — продали неіснуючі дрони на 45 мільйонів гривень, обдуривши 98 людей.

Але особливо зухвалий випадок зареєстровано в одному із Житомирських СІЗО. Як випливає з рішення Житомирського суду, "смотрящий" за камерою налагодив і поширив серед зеків шахрайську схему з обману родичів військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти.

Своїх жертв зловмисники знаходили у групах у соціальних мережах, втиралися в довіру, а потім під виглядом співробітників ТЦК повідомляли жертвам неправдиві відомості про нібито встановлення місця їхніх рідних, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули. І надалі вимагали перерахувати на карту гроші за нібито доставку таких військовослужбовців додому, проте після перерахування коштів блокували номери своїх співрозмовників.

Кількість справ щодо шахрайства зросла в 3 рази

Загалом, як зазначають у МВС, ситуація зі злочинністю в Україні сприятлива. А за 2023 рік кількість злочинів навіть знизилася приблизно на 15%. Проте зросла кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, а також шахрайства.



За даними OpenDataBot, кількість справ за статтею "шахрайство" у 2023 році зросла практично втричі. Якщо 2022 року було зареєстровано 32,1 тисячі справ про шахрайство, то 2023-го ця цифра збільшилася майже в 3 рази — до 82,6 тис.

У таких умовах, щоб не потрапити на вудочку шахраїв, редакція закликає не порушувати закон, бути пильними та не довіряти сумнівним пропозиціям. А перед здійсненням будь-яких дій, особливо пов'язаних з переказом грошей, слід ретельно перевіряти всю інформацію.