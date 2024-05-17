"Ряженые" ТЦК — новые схемы мошенничества в Украине
Количество дел по мошенничеству в Украине растет из года в год. А в прошлом году Украина и вовсе поставила свои личный антирекорд. Все чаще встречаются схемы, связанные с уклонением от военной службы, когда под предлогом помощи мошенники сперва за немалые деньги подделывают интересующий "уклониста" документ, а затем под видом сотрудников ТЦК или правоохранительных органов вымогают крупные суммы уже за "решение" вопроса по несуществующему делу о подделке документов или за непризыв на службу.
"Ряженые" сотрудники ТЦК
Одна из подобных историй недавно развернулась в столице. Как следует из реестра судебных решений, киевлянин решил "откосить" от мобилизации при помощи покупки "белого билета" и вскоре нашел "нужных" людей. За оформление документа дельцы попросили 6 тысяч долларов, которые мужчина сразу оплатил. Правда, спустя пару дней потерпевшему сообщили, что услуги подорожали и нужно перечислить еще 2 тысячи долларов, на что последний согласился. Еще через два дня мошенники снова объявились и потребовали дополнительно перевести 63 тысяч гривен, на этот раз якобы за прохождение ВВК, после чего тот переслал их на банковскую карту.
Подождав несколько недель, преступники приступили ко второй части реализации плана. Они договорились с жертвой о встрече, а когда последний ехал к указанному месту, его "перехватили" подельники мошенников. Представившись сотрудниками ГБР, они сообщили, что за подделку документов мужчине будет грозить тюрьма, а "закрыть" вопрос можно за 16 тысяч долларов, которые мужчина в итоге заплатил.
Поняв, что "клиент" денежный, преступники решили отработать его по-максимуму, и спустя несколько недель уже другие члены группировки, одетые в военную форму, наведались к потерпевшему в офис и, представившись сотрудниками ТЦК, сообщили, чтобы тот собирал вещи для поездки в ТЦК. За решение вопроса попросили еще 15 тысяч евро. На что потерпевший ответил, что не имеет таких денег, и заплатил 3,5 тысячи евро и 50 тысяч гривен.
На этом история не закончилась. Спустя еще несколько недель, в офис к горе-уклонисту снова нагрянули гости. На этот раз под видом полицейского, который сообщил, что для закрытия дела в полиции нужно заплатить еще 10 тысяч долларов в течение ближайших двух месяцев. Но и этого оказалось мало. Через некоторое время мошенники пришли еще раз, уже якобы от ТЦК, и сообщили, что нужно еще 8 тысяч долларов, чтобы потерпевшего не отправили служить. На этом этапе мужчина обратился в полицию, где ему выдали 4 тысяч долларов мечеными купюрами, которые тот передал мошенникам. После чего группа была задержана и предстала перед судом.
"Шлях" по двойной цене
К слову, подобные случаи сегодня происходят с пугающей регулярностью в разных регионах страны. В середине апреля ГБР сообщило о задержании группы людей во Львовской области, которая сперва продала двум предпринимателям поддельные документы о внесении их в систему "Шлях" за 15 тысяч долларов. А когда жертвы, получив документы, направились в сторону границы, их там уже ждали фейковые сотрудники ТЦК, переодетые в военную форму. Дальше уже по накатанной. Проверив документы, преступники начали угрожать мужчинам раскрытием и уголовной ответственностью, требуя от них 20 тысяч долларов за решение вопроса. После того как мужчины заплатили деньги, преступную группировку задержали.
Похожая история в конце прошлого года произошла и в Одессе, где при похожих обстоятельствах бандиты вымогали у горе-уклониста 20 тысяч долларов.
Активизировались "зеки"
Впрочем, как показывает практика, чтобы стать жертвой мошенников необязательно быть "уклонистом". Пользуясь сложной ситуацией, свою деятельность активизировали и тюремные "колл-центры". Если раньше они звонили под видом сотрудников банков, то сегодня в арсенале зеков-мошенников есть куда более гнусные методы обмана. Так, в Сумской области зеки из местного СИЗО обманули 22 человека, в том числе военнослужащих ВСУ, на более, чем 265 тысяч гривен, продавая несуществующие автомобили для ВСУ. Другие — продали несуществующие дроны на 45 миллионов гривен, обманув 98 человек.
Особо дерзкий случай зарегистрирован в одном из Житомирских СИЗО. Как следует из решения Житомирского суда, "смотрящий" за камерой наладил и распространил среди зеков мошенническую схему по обману родственников военнослужащих ЗСУ, пропавших без вести.
Своих жертв злоумышленники находили в группах в социальных сетях, втирались в доверие, а потом под видом сотрудников ТЦК сообщали жертвам ложные сведения о якобы установлении места их родных, пропавших без вести, находящихся в плену или погибших. И в дальнейшем требовали перечислить на карту деньги за якобы доставку таких военнослужащих домой, однако после перечисления средств блокировали номера своих собеседников.
Количество дел по мошенничеству выросло в 3 раза
В целом, как отмечают в МВД, ситуация с преступностью в Украине благоприятная. А за 2023 год количество преступлений даже снизилось примерно на 15%. Однако возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также мошенничества.
По данным OpenDataBot, количество дел по статье "мошенничество" в 2023 году выросло практически в три раза. Если в 2022 году было зарегистрировано 32,1 тысячи дел о мошенничестве, то в 2023-м эта цифра увеличилась почти в 3 раза — до 82,6 тысячи.
В таких условиях, чтобы не попасть на удочку мошенников, редакция призывает не нарушать закон, быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям. А перед совершением каких-либо действий, особенно связанных с переводом денег, следует тщательно проверять всю информацию.
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