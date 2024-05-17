"Ряженые" ТЦК — новые схемы мошенничества в Украине

Задержание криминальной группировки в Запорожье. ФОТО: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Количество дел по мошенничеству в Украине растет из года в год. А в прошлом году Украина и вовсе поставила свои личный антирекорд. Все чаще встречаются схемы, связанные с уклонением от военной службы, когда под предлогом помощи мошенники сперва за немалые деньги подделывают интересующий "уклониста" документ, а затем под видом сотрудников ТЦК или правоохранительных органов вымогают крупные суммы уже за "решение" вопроса по несуществующему делу о подделке документов или за непризыв на службу.

"Ряженые" сотрудники ТЦК

Одна из подобных историй недавно развернулась в столице. Как следует из реестра судебных решений, киевлянин решил "откосить" от мобилизации при помощи покупки "белого билета" и вскоре нашел "нужных" людей. За оформление документа дельцы попросили 6 тысяч долларов, которые мужчина сразу оплатил. Правда, спустя пару дней потерпевшему сообщили, что услуги подорожали и нужно перечислить еще 2 тысячи долларов, на что последний согласился. Еще через два дня мошенники снова объявились и потребовали дополнительно перевести 63 тысяч гривен, на этот раз якобы за прохождение ВВК, после чего тот переслал их на банковскую карту.

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В ходе обысков у задержанных были обнаружены банковские карты, оформленные на третьих лиц, а также мобильные телефоны. Фото: Офис Генерального прокурора

Подождав несколько недель, преступники приступили ко второй части реализации плана. Они договорились с жертвой о встрече, а когда последний ехал к указанному месту, его "перехватили" подельники мошенников. Представившись сотрудниками ГБР, они сообщили, что за подделку документов мужчине будет грозить тюрьма, а "закрыть" вопрос можно за 16 тысяч долларов, которые мужчина в итоге заплатил.



Поняв, что "клиент" денежный, преступники решили отработать его по-максимуму, и спустя несколько недель уже другие члены группировки, одетые в военную форму, наведались к потерпевшему в офис и, представившись сотрудниками ТЦК, сообщили, чтобы тот собирал вещи для поездки в ТЦК. За решение вопроса попросили еще 15 тысяч евро. На что потерпевший ответил, что не имеет таких денег, и заплатил 3,5 тысячи евро и 50 тысяч гривен.

На этом история не закончилась. Спустя еще несколько недель, в офис к горе-уклонисту снова нагрянули гости. На этот раз под видом полицейского, который сообщил, что для закрытия дела в полиции нужно заплатить еще 10 тысяч долларов в течение ближайших двух месяцев. Но и этого оказалось мало. Через некоторое время мошенники пришли еще раз, уже якобы от ТЦК, и сообщили, что нужно еще 8 тысяч долларов, чтобы потерпевшего не отправили служить. На этом этапе мужчина обратился в полицию, где ему выдали 4 тысяч долларов мечеными купюрами, которые тот передал мошенникам. После чего группа была задержана и предстала перед судом.

"Шлях" по двойной цене

К слову, подобные случаи сегодня происходят с пугающей регулярностью в разных регионах страны. В середине апреля ГБР сообщило о задержании группы людей во Львовской области, которая сперва продала двум предпринимателям поддельные документы о внесении их в систему "Шлях" за 15 тысяч долларов. А когда жертвы, получив документы, направились в сторону границы, их там уже ждали фейковые сотрудники ТЦК, переодетые в военную форму. Дальше уже по накатанной. Проверив документы, преступники начали угрожать мужчинам раскрытием и уголовной ответственностью, требуя от них 20 тысяч долларов за решение вопроса. После того как мужчины заплатили деньги, преступную группировку задержали.

Похожая история в конце прошлого года произошла и в Одессе, где при похожих обстоятельствах бандиты вымогали у горе-уклониста 20 тысяч долларов.

Активизировались "зеки"

Впрочем, как показывает практика, чтобы стать жертвой мошенников необязательно быть "уклонистом". Пользуясь сложной ситуацией, свою деятельность активизировали и тюремные "колл-центры". Если раньше они звонили под видом сотрудников банков, то сегодня в арсенале зеков-мошенников есть куда более гнусные методы обмана. Так, в Сумской области зеки из местного СИЗО обманули 22 человека, в том числе военнослужащих ВСУ, на более, чем 265 тысяч гривен, продавая несуществующие автомобили для ВСУ. Другие — продали несуществующие дроны на 45 миллионов гривен, обманув 98 человек.

Особо дерзкий случай зарегистрирован в одном из Житомирских СИЗО. Как следует из решения Житомирского суда, "смотрящий" за камерой наладил и распространил среди зеков мошенническую схему по обману родственников военнослужащих ЗСУ, пропавших без вести.

Своих жертв злоумышленники находили в группах в социальных сетях, втирались в доверие, а потом под видом сотрудников ТЦК сообщали жертвам ложные сведения о якобы установлении места их родных, пропавших без вести, находящихся в плену или погибших. И в дальнейшем требовали перечислить на карту деньги за якобы доставку таких военнослужащих домой, однако после перечисления средств блокировали номера своих собеседников.

Количество дел по мошенничеству выросло в 3 раза

В целом, как отмечают в МВД, ситуация с преступностью в Украине благоприятная. А за 2023 год количество преступлений даже снизилось примерно на 15%. Однако возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также мошенничества.



По данным OpenDataBot, количество дел по статье "мошенничество" в 2023 году выросло практически в три раза. Если в 2022 году было зарегистрировано 32,1 тысячи дел о мошенничестве, то в 2023-м эта цифра увеличилась почти в 3 раза — до 82,6 тысячи.

В таких условиях, чтобы не попасть на удочку мошенников, редакция призывает не нарушать закон, быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям. А перед совершением каких-либо действий, особенно связанных с переводом денег, следует тщательно проверять всю информацию.