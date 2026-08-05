Вимоги до військової посади діловода в ЗСУ та ризики переведення

Оформлення документів та військові. Фото: Pexels, Міноборони України

Громадяни, які планують долучитися до лав Сил оборони на посаду діловода без наявності вищої освіти та трудового стажу за цим напрямом, можуть зіткнутися з ризиками подальшого переведення. Юристи пояснюють, чи має право військове командування змінювати посаду контрактника під час служби.

Про це заявив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Які нюанси має робота діловодом в ЗСУ

Бажання підписати контракт із Збройними Силами України на конкретну позицію, наприклад діловода, за відсутності вищої освіти та стажу роботи викликає чимало запитань щодо подальшого проходження служби.

Як зазначають фахівці, відсутність попереднього досвіду сама по собі не закриває шлях до підписання контракту, якщо рекрутинг пройде успішно, і військова частина після співбесіди та перевірки навичок готова прийняти людину.

Вимоги до освіти не є універсальними для всіх подібних вакансій: в одних випадках достатньо базових навичок роботи за комп'ютером і подальшого навчання, тоді як інші частини вимагають середню спеціальну чи вищу освіту та досвід роботи з паперами. Тому важкість кваліфікаційних критеріїв залежить виключно від штатної характеристики конкретної позиції.

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Якщо з'ясується, що кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому зобов'язані запропонувати інші варіанти у тій самій частині, причому до підписання контракту громадянин має повне право відмовитися від нових пропозицій і не укладати угоду. Покладатись на усні обіцянки на кшталт "оформимо діловодом, а там розберемося" вкрай небезпечно.

Щоб мінімізувати ризики, необхідно до оформлення контракту отримати офіційний рекомендаційний лист. Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року № 2232-XII, під час воєнного стану особи, які прибули до ТЦК та СП із письмовою згодою командира, спрямовуються на службу саме до зазначеної в документі частини.

Таке "відношення" має містити повну назву частини, точну посаду "діловод", військово-облікову спеціальність, штатно-посадову категорію, підтвердження наявності вакансії та вид комплектування. Окремо варто перевірити, чи є частина пріоритетною, адже для непріоритетних формувань може знадобитися додаткове погодження вищого командування.

Після зарахування на службу ситуація змінюється, оскільки військовий контракт не є аналогом цивільного трудового договору. Пункти 81-1, 82 і 83 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008, передбачають можливість переміщення військовослужбовців на рівнозначні, вищі або нижчі посади через стан здоров'я, організаційні заходи, атестування чи для доцільнішого використання за досвідом.

Чи можуть діловода згодом перевести на іншу посаду

Рекомендаційний лист захищає первинне призначення на погоджену вакансію, але не гарантує незмінність посади на весь період служби. Водночас командування не може просто оголосити людину піхотинцем усно, оскільки будь-яке переведення оформлюється наказом. Крім того, згідно з пунктом 83 зазначеного Положення, нове призначення має здійснюватися за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду, а освоєнню нової професії повинна передувати підготовка.

Тому переведення на піхотну посаду без відповідного навчання можна оскаржити. Варто чітко розрізняти звільнення з конкретної військової посади через невідповідність вимогам та звільнення з військової служби із припиненням контракту, адже відсутність профільного диплома під час воєнного стану не є підставою для повного звільнення з лав ЗСУ.

Як писали раніше Новини.LIVE, для педагогів із відстрочкою діють загальні обмеження на виїзд. Але законодавство передбачає винятки, за яких у перетині кордону відмовити не можуть.

Водночас фахівці нагадують про процедури проходження військово-лікарських комісій: члени ВЛК мають повноваження направляти військовозобов'язаних на додаткові обстеження для уточнення діагнозу, проте юристи попереджають, що призначення деяким пацієнтам повторних навантажувальних тестів є нерекомендованим через потенційні ризики для здоров'я.